Seca no campo, tempestade nas prateleiras

O preço das carnes, em geral, subiu fortemente nos últimos dois anos; por tabela, o preço do leite e dos ovos também. Falando francamente, trata-se de um aumento que veio para ficar, devido a uma série de fatores.

Um deles foi a acentuação da demanda da China pela proteína animal. O país atravessa, desde 2018, uma epidemia da peste suína africana em seus rebanhos — a maioria dos porcos é criada em ambiente doméstico, sem controle sanitário algum. Na tentativa de mitigar a doença, os chineses sacrificaram boa parte do seu plantel e passaram a priorizar a criação e a engorda em granjas. Isso resultou na forte expansão da importação de milho e soja, comprados de países como Brasil, Argentina e Estados Unidos.

Foi nesse contexto que a situação do abastecimento interno se agravou. Nos últimos dois anos, os preços da carne de boi, frango e porco aumentaram, em média, 75% para o produtor. A arroba do boi gordo encareceu 105%; a soja, 107%; e o milho, 135%. Quem mais se beneficiou, de lá para cá, foram os produtores de grãos.

Já o brasileiro médio viu seu poder de compra evaporar. Afinal, a disparada nos preços da proteína animal, somada aos impactos socioeconômicos da pandemia, inviabilizou a frequência prévia com que as pessoas tinham se habituado a comer carne. Os churrascos rarearam — quando não desapareceram — e os jornais têm relatado o aumento do consumo de carnes inferiores, como a de hambúrguer, e a ocorrência deprimente de disputas a tapa por sacos de ossos descartados pelos açougues em várias cidades do país.

A situação alarmante que atravessamos também é resultado das condições climáticas adversas, traduzidas na pior seca dos últimos 91 anos. A seca, por sua vez, foi causada pelo aumento exponencial das queimadas, que impossibilitaram o processo natural de evapotranspiração que abastece os campos brasileiros. Se a Amazônia pega fogo, não chove no Sudeste nem no Centro-Oeste. A estiagem atingiu as pastagens de todas as regiões produtoras, o que retardou o processo de engorda e acabamento dos bovinos.

Já nas granjas de aves e suínos, o que piorou foi o custo de criar esses animais, uma vez que a valorização dos grãos acarretou a desvalorização do produto final. Se há dois anos um quilo de frango equivalia a 7,4 quilos de milho, hoje ele equivale a 5,4 quilos. Para os suinocultores, a perda de poder de compra dos insumos básicos foi ainda mais brutal: em 2019, um quilo de carne de porco equivalia a 11,6 quilos de milho. Hoje, equivale a não mais do que 5,9 quilos.

Na conjuntura atual, é improvável que o cenário melhore de forma orgânica. Pelo contrário, a inflação promete se agravar ainda mais. Os produtores rurais têm pouca margem de manobra, uma vez que não haverá animais suficientes, no futuro imediato, para atender, ao mesmo tempo, a demanda externa e o abastecimento do mercado interno.

Há uma possibilidade tímida de estabilização dos preços a médio prazo, de forma gradativa, a partir da safra que virá no começo do ano que vem, mas isso dependerá do retorno forte das chuvas nesta primavera — o que, com o nível atual das queimadas, é improvável.

No longo prazo, o setor agropecuário deve continuar sua expansão, levando em conta a formação de novas frentes de produção de grãos, que substituem as pastagens cultivadas.

Simultaneamente, espera-se um aumento da produtividade do setor, com forte expansão da oferta interna, devido à maior suplementação de proteínas e minerais, além do crescimento da produção de animais confinados.

Também deve se expandir a oferta de bezerros, uma vez que a taxa de abate de fêmeas é a menor desde 2010. Isso significa que os produtores estão retendo as matrizes para recompor e alargar o próprio rebanho. Trata-se de algo negativo para a oferta a curto prazo, mas positivo a médio prazo. Esse movimento cíclico, afinal, sempre se observou ao longo da história da produção e abastecimento de carne bovina.

Nesse contexto, é de se esperar uma nova e fortíssima pressão nos preços do boi gordo, que voltarão a subir nos próximos dias, acelerados pela retomada das exportações e do aumento sazonal do consumo neste período do ano. São nuvens negras para o controle da inflação e do abastecimento interno, que antecipam uma tempestade em formação nas prateleiras do comércio varejista.

*Darcio Benetton Lazzarini é mestre em economia pela Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas

*Sylvio Lazzarini é empresário do setor de serviços