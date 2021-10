Se quiser, o Congresso Nacional pode acelerar o acesso para tratamentos de covid-19

Nas últimas semanas, a comunidade global celebrou resultados positivos do que pode vir a ser o primeiro tratamento antiviral efetivo para a fase inicial da Covid-19. O medicamento Molnupiravir demonstrou redução de 50% do risco de hospitalização e morte. Caso os resultados sejam confirmados e o medicamento obtenha aprovação para uso, pode ser um importante aliado em estratégias de tratamento massivo, especialmente por ser um tratamento simples, à base de comprimidos e com duração de apenas 5 dias.

Diante de tal perspectiva, é importante interrogar: qual a chance deste medicamento estar disponível para a população brasileira? A resposta a essa pergunta depende do Congresso Nacional. Se os vetos da Presidência à lei 14.200 forem mantidos, a chance é muito baixa. Se forem derrubados, a chance é muito alta.

São várias as razões pelas quais o Brasil será excluído do acesso ao medicamento. A primeira é a compra antecipada de todos os estoques disponíveis pelos países mais ricos. Isso já está acontecendo. Dos 10 milhões de tratamentos que devem ser produzidos ainda este ano, quase 20% já foram comprados pelo governo dos EUA, que tem ainda preferência para aumentar sua quota. Japão e Austrália também estão em negociações avançadas.

Até o momento, nada indica que a empresa Merck, que hoje controla a comercialização do Molnupiravir, vai conseguir atender à potencial demanda global no ano que vem, estimada em centenas de milhões de pessoas.

A segunda razão é o preço. Nos Estados Unidos, cada tratamento, de 10 comprimidos, custará U$712 (equivalente a R$ 3.860). Para um medicamento com potencial de ser tomado em casa, por pessoas com sintomas leves e na fase inicial da doença, esse preço é um grande obstáculo para o uso amplo e equitativo. No entanto, o custo de produção desse medicamento é baixo. Especialistas da Escola de Saúde Pública de Harvard e do Hospital King’s College de Londres estimaram que cada tratamento poderia ser vendido, com lucro, por U$ 17,74 (R$ 96). O preço alto, portanto, não tem relação com o custo de produção e, sim, com uma margem de lucro estabelecida sem nenhuma consideração pelas consequências humanas.

O preço alto também não tem relação com os investimentos em inovação, pois o medicamento foi desenvolvido pela Universidade de Emory, nos EUA, com amplos investimentos públicos, e depois passou por ensaios clínicos na Universidade de Liverpool financiados pelo governo do Reino Unido. Em 2020, os direitos de propriedade intelectual foram transferidos para uma pequena empresa de Miami chamada Ridgeback, que depois vendeu esses direitos para a gigante farmacêutica Merck.

A boa notícia é que já existem produtores de genéricos preparados para comercializar versões qualificadas e mais baratas desse tratamento. Na Índia, já se fala em genéricos custando menos de U$ 12 o tratamento completo (R$ 65). O problema é que o Brasil não poderá comprar desses fornecedores. A Merck já fechou parcerias com diversos produtores indianos, mas só vai permitir a venda dessas versões genéricas em 104 países e territórios. O Brasil não está nesta lista, assim como outros 30 países de renda média. Os países excluídos tiveram juntos um total de 30 milhões de novos casos de Covid-19 só no primeiro semestre de 2021 e precisam urgentemente de opções de tratamento par aliviar o estresse sobre seus sistemas de saúde. Mas sua única opção será brigar pelos restos dos estoques escassos que sobrarem depois que os países ricos fizerem suas compras e aceitar pagar preços absurdos que irão abalar ainda mais a sustentabilidade financeira da luta contra a doença.

O Brasil, no entanto, pode superar essa situação por meio da lei 14.200, que foi sancionada justamente para garantir que todas as ferramentas médicas essenciais sejam conjuntamente tornadas acessíveis, eliminando as barreiras de propriedade intelectual que impedem a importação ou produção local de genéricos. Por meio da implementação desta lei, o Brasil poderia negociar com todos os produtores disponíveis e não apenas com a Merck, garantindo assim estoques suficientes e preços justos. Também seriam facilitadas as iniciativas de desenvolver uma versão nacional deste produto, que é de uma classe para a qual já existe expertise de fabricação no país.

Mas, para que tudo isso seja possível, a Câmara e o Senado precisam manter seu compromisso com a rápida aprovação da lei 14.200 sem vetos. Só assim o país estará preparado para lidar com essa e tantas outras crises de acesso que têm tornado a luta contra a Covid-19 muito mais lenta e penosa.

O Molnupiravir, no momento, é apenas uma esperança. Ainda é necessário aguardar outras avaliações técnicas para confirmar se ele de fato terá um papel chave na luta contra esta pandemia. Em todo caso, ele representa mais um exemplo do quão limitadas são as medidas voluntárias das empresas e de como o licenciamento compulsório é uma medida necessária em qualquer país que leve a sério a defesa da vida e da equidade no acesso à saúde.

*Felipe Carvalho é coordenador da Campanha de Acesso a Medicamentos de Médicos Sem Fronteiras (MSF Brasil) e integrante do GTPI (Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual)