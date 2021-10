Saúde bucal: 4 cuidados diários preventivos para evitar problemas dentários

A tão conhecida frase “a saúde começa pela boca” é, dentre tantas premissas repetidas cotidianamente, das afirmações mais verdadeiras. Especialmente porque essa cavidade de nosso corpo possibilita um contato direto com o meio externo e pode servir de entrada para microrganismos prejudiciais à nossa saúde. Por isso, é crucial que tenhamos diversos cuidados diários com nossa boca e seus componentes, como dentes, gengiva e língua.

E a prevenção, claro, é sempre o melhor caminho para evitar qualquer problema dentário, dos mais simples aos mais complexos; abaixo, é possível seguir quatro dicas importantes — nem sempre aplicadas por muitas pessoas — que ajudam bastante nos cuidados da saúde bucal humana.

ESCOVAÇÃO CORRETA

Escovar os dentes é uma tarefa que toda pessoa aprende como crucial desde a infância, porém, é necessário realizar uma escovação da maneira correta e com constância. Para isso, é importante adquirir uma escova com cerdas macias e uma cabeça do produto que permita o alcance de todos os dentes, inclusive os de mais difícil acesso. Escove os dentes após as refeições e faça também a limpeza da língua, parte importante na higienização da boca, afinal, será crucial para retirar restos de comida presos no órgão e dificultar o aparecimento de bactérias. Para este tipo de higienização, um limpador de língua ajuda, pois é barato e bem fácil de utilizar. Por último e nem um pouco menos importante: sempre utilize fio dental.

ATENÇÃO AOS ALIMENTOS

Assim como é necessário higienizar bem a boca e os dentes após o consumo dos alimentos, é importante evitar também a ingestão excessiva de alguns deles, como balas, chicletes, e tantas guloseimas que favorecem o aparecimento de cáries, devido ao alto teor de açúcar. E claro: sempre que consumir tais alimentos, é extremamente importante lembrar de escovar os dentes e utilizar fio dental.

VISITA AO DENTISTA

Como a prevenção sempre evita muitos problemas, consultar um dentista a cada seis meses é o ideal, mesmo que não haja a identificação prévia de qualquer incômodo. A consulta constante a este especialista é relevante para saúde bucal, já que é por meio de uma avaliação prévia que problemas iniciais podem ser identificados e, de antemão, tratados de maneira simples e rápida. No caso do aparecimento de lesões na boca, como em dentes ou gengiva, por exemplo, a consulta a um dentista se faz ainda mais necessária para avaliação.

PREJUÍZO DO FUMO

Fumar traz diversos problemas à saúde, isso já é sabido há muito tempo por todos. E para os dentes e boca, tal ato é destruidor. Isso porque o tabagismo tem papel significativo no surgimento do câncer de boca todos os anos ao redor do mundo, facilita o acometimento de doença periodontal (problema gengival) e também pode afetar sentidos de nosso corpo, como o paladar e olfato, além de atrasar a recuperação de procedimentos cirúrgicos e dentários. Não fumar e seguir outros procedimentos bucais — como os abordados anteriormente — são componentes essenciais para uma vida mais saudável, afinal, não custa repetir: os cuidados com nosso corpo começam pela boca.

*Victor Abuharun é diretor executivo da Cove Dental Clinic