Saúde baseada em evidências: parte do processo civilizatório da medicina e da humanidade

Até o final do século XVIII a crença dos médicos era que a sangria, vômitos e a diarreia eram formas de equilibrar as funções do corpo humano e tratar doenças. Contudo, as sangrias não eram eficazes no tratamento do escorbuto entre os marinheiros britânicos. Cerca de 80% das tripulações de navios eram acometidas pelo escorbuto e morriam em alto mar.

Em 1746, o médico-cirurgião James Lind contestou o uso dessas sangrias para tratar os marinheiros. Interessado em buscar um tratamento eficaz, Lind procurou mais informações sobre a evolução do escorbuto em diários de bordo antigos e encontrou registros de marinheiros que foram curados após a ingestão de suco de frutas e vegetais frescos.

Munido com estes dados, Lind desenhou um experimento para testar a eficácia da dieta descrita. O experimento demonstrou que os marinheiros que comiam laranjas e limões se recuperaram mais rápido do escorbuto, provando que uma mudança na dieta em alto mar poderia acabar com o problema.

Atualmente, sabemos que o escorbuto é uma condição gerada pela profunda deficiência de vitamina C, mas a história de James Lind demonstra a importância da saúde e da medicina baseada em evidências científicas mesmo nas eras mais remotas da modernidade.

“Poucas atitudes podem trazer tanta eficiência e evitar sofrimentos e desperdícios de dinheiro e de vidas do que o uso de evidências para a tomada de decisão.

A eficiência é a realização de uma tarefa da melhor maneira possível, no menor período de tempo possível e sem desperdícios. Buscar tratamentos

eficientes na saúde é indispensável para que o acesso da população, especialmente a população em situação vulnerável, seja abrangente.

No exemplo de James Lind podemos ver como a eficiência é valiosa para a medicina. Os resultados positivos no experimento do escorbuto foram obtidos após seis dias de dieta rica em frutas cítricas e os marinheiros britânicos se recuperaram rapidamente.

É preciso não se desviar dessa trajetória civilizatória. Recomendar tratamentos quaisquer que não tenham base científica equivale a retrocedermos a 1650! Atrasar séculos a assistência médica, desperdiçar dinheiro, oportunidades, vidas e optar por gestão irresponsável de todos esses valores.

O processo civilizatório da humanidade passa pela história do desenvolvimento científico. A ciência surge como uma solução às moléstias que afligem o ser humano e consolida a própria ideia de civilização e de construção social. O pensamento científico demonstra comoo cuidado com o próximo nos direciona a busca por uma vida mais plena.

Neste contexto, o estudo específico do campo de evidências científicas para a saúde vem lapidar estes processos, direcionando os avanços na direção mais acertada e que possui respaldo na realidade. Com os princípios norteadores da eficácia e eficiência, é possível guiar a humanidade para uma sociedade mais igualitária em saúde, em épocas em que a mesma nunca foi tão valorizada.

*Álvaro Nagib, professor de Mestrado da Faculdade Sete Lagoas