Sarrubbo diz que promotor deve exercer convicções políticas ‘no voto’

Após uma ala do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo criticar a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que ampliou os poderes da Corte para o combate à fake news, o colegiado rejeitou, por 6 votos a 5, moção de repúdio contra a norma editada no último dia 20.

A decisão foi tomada durante reunião extraordinária do Conselho na quinta-feira, 27, dois dias depois de parte dos procuradores que integram o colegiado tecer duros comentários sobre a resolução proposta pelo ministro Alexandre de Moraes – que já integrou os quadros do Ministério Público de São Paulo.

A moção de repúdio foi proposta pelo conselheiro Antonio Carlos da Ponte, cujo posicionamento foi acompanhado pelos procuradores Saad Mazloum, Pedro de Jesus Juliotti, Marco Antônio Ferreira Lima e José Carlos Mascari Bonilha.

Votaram no sentido de rejeitar a iniciativa os procuradores Tatiana Viggiani Bicudo, Pedro Franco de Campos, João Machado de Araújo Neto, Jurandir Norberto Marçura, Antonio Calil Filho e o procurador-geral de Justiça Mario Luiz Sarrubbo.

O chefe do Ministério Público paulista acabou dando o voto decisivo sobre o tema. Ao final da sessão, ainda deu um recado: “Que todos nós possamos votar com tranquilidade no próximo domingo, exercendo as nossas convicções políticas. Que tem que ser exercidas, é bom pontuar, no voto, é ali o momento de exercermos nossas convicções politicas, não na nossa profissão, na condição de promotor ou procurador de justiça”

Ao se manifestar sobre a resolução do TSE, Sarrubo ponderou que o texto ‘não suprimiu legitimidade’ do MP para requerer medidas de polícia nas eleições, relacionadas às fake news, nem retira do órgão a possibilidade de ajuizar representação eleitoral.

“Em síntese, a legitimidade do MP não foi tangida, e tudo o mais quanto se disser em sentido contrário é paranoia ou mistificação”, ponderou.

Na avaliação do PGJ, a norma ‘impõe ao sistema de controle meios mais expeditos e eficazes de assegurar a regularidade e a legitimidade do processo eleitoral, especialmente com a rápida remoção de conteúdo que afeta sua integridade’.

Para Sarrubbo, a resolução do TSE é ‘impregnada de resolutividade e eficiência’ e não implanta ‘censura’. “Liberdade de expressão não é direito de mentira”, ressaltou.

O chefe do Ministério Público paulista ainda lembrou que o Supremo Tribunal Federal negou um pedido do procurador-geral da República Augusto Aras para derrubar trechos da resolução do TSE. Por 8 votos a 2, o colegiado afastou a alegação de que a norma impõe censura.

“O STF julgou o assunto e por acachapante maioria refutou a inconstitucionalidade da resolução. Não é com todo respeito, função do Conselho Superior do Ministério Público censurar o Supremo Tribunal Federal senão atuar, se for o caso, nos processos respectivos”, indicou Sarrubbo.

A indicação gerou reação de da Ponte, que pediu que fosse registrado em ata um ‘protesto’. A iniciativa contra a resolução do TSE, na avaliação do procurador, ‘busca evitar um ato de violência contra o Ministério Público’.

Sarrubbo rebateu e disse que sua expressão se deu ‘na defesa de convicções jurídicas pessoais’.