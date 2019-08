São Paulo tem R$ 49,5 bi em 1.591 obras paralisadas e atrasadas, aponta auditoria

Um montante de mais de R$ 49 bilhões de recursos públicos estão envolvidos no Estado de São Paulo em obras que estão paralisadas e atrasadas. É o que aponta o levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) que registrou 1.591 empreendimentos, gerenciados pelo Estado e pelos municípios, com atrasos ou paralisações.

O TCE consultou órgãos jurisdicionados nos municípios e Estado para realizar a pesquisa. Entre fevereiro e março deste ano foram computadas 1.677 obras. A soma do valor inicial dos contratos iniciais chegava ao total de R$ 49.644.569.322,13.

O novo balanço apresenta dados atualizados até o dia 30 de junho e revela que do número inicialmente registrado, 233 obras foram concluídas, 43 foram retomadas e 190 novos empreendimentos foram acrescentados aos dados. Segundo a Corte de Contas, há 1.591 obras paralisadas ou atrasadas no Estado, representando R$ 49.565.465.035,29.

No painel do Tribunal de Contas é possível visualizar a localização de todas as obras atrasadas e paralisadas no Estado, com informações sobre a classificação e fonte de recursos dos empreendimentos.

Mais Caras

O TCE indica que do total de obras paralisadas, 268 são de responsabilidade do governo do Estado e possuem um valor médio de R$ 46.038.895.033,38.

As 5 (cinco) maiores contratações estão localizadas na capital e envolvem mobilidade urbana, aponta a Corte. Os recursos das contratações iniciais foram alocados na construção da Linha Laranja do Metrô, nas obras do Monotrilho – Linha 15-Prata e na Linha 17-Ouro/Mobilidade Urbana, chegando a R$1.392.401.780,00 (valor inicial do contrato).

Mais Atrasadas

O estudo também indica as obras que se encontram atrasados nos municípios. Dentre eles está o caso de Penápolis, a obra mais demorada a ser concluída no estado paulista, segundo a Corte. O projeto envolve urbanização, regularização e integração de assentamentos precários, com valor inicial de contrato de R$ 1.838.261,80, e tinha previsão de ser finalizada em 2009.

A construção de ciclovia em Cubatão e construção de escola do Ensino Infantil em Sagres também são destacadas pelo Tribunal e estão entre as três obras mais caras do Estado, com o aporte inicial de R$ 804.467,94 e R$ 1.257.527,79, respectivamente.

COM A PALAVRA, A