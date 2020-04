Santa Cruz, corregedor da Justiça e presidente do TJ de São Paulo debatem regras emergenciais na crise do coronavírus

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, o corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, Humberto Martins, e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Pinheiro Franco, participam na tarde desta segunda, 20, de do seminário ‘As Regras Emergenciais em Tempos de Covid-19’ para discutir o papel dos sistemas de justiça na crise da pandemia.

O debate promovido pela TV Conjur conta ainda com a participação dos conselheiros do CNMP Sandra Krieger e Otavio Luiz Rodrigues, do civilista Sílvio Venosa, sócio do Demarest Advogados; e do professor Fernando Campos Scaff, da Universidade de São Paulo. A mediação do evento será realizada pelo professor da USP Otavio Luiz Rodrigues.

Segundo a organização do evento, a OAB abordará o papel e a atitude da advocacia no momento atual. Já o CNJ tratará das recomendações feitas na área de direito privado. O TJ-SP abordará a segurança jurídica dos contratos e o CNMP sobre a busca da centralização da ação dos diferentes ramos do Ministério Público. Silvio Venosa e Fernando Campos Scaff. O seminário também tratará dos efeitos do projeto de lei 1.179, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado durante a pandemia do coronavírus, sobre a vida em condomínios.