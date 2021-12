Saneamento básico: novas questões, velhos problemas

O novo marco legal do saneamento básico, em vigor com a Lei nº. 14.026/20, tem a ousada meta de universalizar o saneamento básico no País, buscando-se atingir a cobertura de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.

A premissa para se atingir a meta é trabalhar com escala, óbvio. Por isto, o novo marco trabalha com o conceito de blocos regionais, que vem a ser a aglutinação de vários municípios de uma mesma região, para que sejam objeto de concessão como uma área de atendimento único às empresas eventualmente interessadas em processos de concessão.

Todavia, para que o conceito de escala funcionasse, era preciso alterar radicalmente a premissa normativa do modelo até então adotado. Daí porque duas medidas foram adotadas: a primeira, a vedação da celebração de novos contratos de programa por parte dos entes públicos e, a segunda, a obrigatoriedade da adesão as normas de referência do órgão regulador federal – ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para viabilizar o acesso a recursos públicos federais ou a contratação de financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da administração pública federal, de conformidade com o disposto no artigo 4º – B da Lei n. 14.026/2020.

As empresas prestadoras com contratos em vigor, sejam estatais, com contratos de programa em andamento, sejam empresas privadas com obrigações em cursos, todas deverão comprovar deter condições de atingir as metas estipuladas no âmbito da nova legislação. A redação dispensada ao artigo 10-B estipula que para tanto as empresas necessitarão demonstrar possuir capacidade econômico-financeira, seja mediante caixa próprio, seja mediante financiamento, para cumprir o programa de metas até 2033.

Reportagem da jornalista Amanda Pupo, veiculada por este jornal O Estado de S. Paulo (Renovação de contratos da Sanepar entra na mira do governo), acerca da renovação de contratos da Sanepar, atualmente em curso, que estão justamente sofrendo os impactos econômico financeiros dos ajustes determinados pelo novo marco legal do saneamento, chama a atenção para problemas que começam a surgir como decorrência da aplicação dessas normas.

No caso da reportagem, trata-se da possibilidade de extensão do marco contratual para além do prazo estipulado pela Lei nº. 14.026/20, que permitiria a prorrogação dos contratos de programa em vigor, condicionados a alguns ajustes, até 2033.

A tese defendida para justificar a prorrogação do contrato em vigor com a Sanepar para além do ano de 2033, exacerbando para 2048, não pode ser criticada apenas pelo viés do seu confronto literal com os novos dispositivos legais do marco legal do saneamento básico. Aqui, é preciso ter em mente a finalidade das normas em disputa.

As adequações que foram introduzidas no contrato em vigor da Sanepar decorrem do denominado “fato do príncipe”, isto é, alterações introduzidas de forma legítima, decorrentes de inovação legislativa, supervenientes à sua assinatura, mas que causa impactos nas obrigações já assumidas com a Administração Pública.

Diante disto, as adequações levadas a efeito pela Sanepar para cumprir com as obrigações impostas pelo novo marco legal do saneamento, em especial as metas de universalização, ocasionariam, ao longo do tempo da execução contratual, um desequilíbrio econômico-financeiro ao ajuste inicialmente estabelecido com a administração.

Claro que os impactos econômicos também poderiam ser absorvidos em nova equação econômico-financeira. O problema é que isto esbarraria em outro entrave contratual: a obrigatoriedade de observar a modicidade tarifária, em fornecimento de serviço essencial à população.

Daí porque a prorrogação é a saída possível que homenageia os princípios de direito, notadamente o da estabilidade das relações, uma vez que não se trata, como bem apontou a reportagem de uma prorrogação discricionária, mas sim de ato administrativo justificável em relação aos fins perseguidos pela execução contratual que convergem, em última instância, com os mesmos objetivos buscados pela nova lei.

Outro ponto que certamente será objeto de questionamento jurídico decorrente da aplicação dos dispositivos da nova lei, diz respeito, justamente, ao prazo estipulado para as empresas prestadoras de serviços comprovarem sua capacidade econômico-financeira como condição de validade para viabilização da prestação de serviços até 31 de dezembro de 2033.

Em julgamento proferido em Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº. 38.226-DF, impetrado pela AESBE – Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, que questionava dispositivos do Decreto nº. 10.710/2021, que regulamenta o artigo 10-B da Lei nº. 11.445/2007, para estabelecer a metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos, em especial, a exiguidade do prazo concedido em relação à entrada em vigor da Lei nº. 14.026/20, o ministro Roberto Barroso, ao indeferir a pretensão da AESBE pontificou que “embora tenha havido atraso na edição do decreto regulamentar, não decorre do texto legal que o prazo final para apresentação dos documentos comprobatórios pelas prestadoras de serviços de saneamento deveria ser o dia 31.12.2021. Dessa forma, ao contrário do afirmado pela impetrante, entendo que as empresas não possuíam nenhuma expectativa de prazo”.

A lógica empreendida pelo ministro Barroso ao interpretar a lei e ao indeferir a liminar buscada pelas prestadoras de serviços de saneamento foi a seguinte: a lei não gerou expectativa de prazo e, desde o primeiro momento de sua edição, as empresas sabiam que deveriam envidar esforços para demonstrar, fosse a metodologia que viesse a ser adotada, que deveriam buscar recursos para cumprir as metas estipuladas pela lei.

Portanto, estamos diante de um cenário que, face as negativas do Poder Judiciário de postergação das obrigações impostas pela novel legislação, as empresas buscarão cumprir os prazos, deixando para momento posterior a discussão, ainda que por via judicial, acerca da extensão dos efeitos das normas legais e de sua eventual eficácia.

As perspectivas são promissoras e prometem extensa discussão, desde o que significa, como no caso da Sanepar, os reais limites da prorrogação contratual em face do dever se preservar a modicidade tarifária, e como isto dialoga com a nova sistemática e modelagem prevista para o saneamento e suas metas; ao mesmo tempo em que, com as prestadoras de serviços de saneamento cumprindo o prazo de 31 de dezembro de 2021 para demonstrarem a viabilidade econômico-financeira de suas operações, sob a premissa de prorrogação de seus contratos até 2033, inúmeros questionamentos poderão decorrer de eventuais negativas ou indeferimentos.

O caminho ao modelo de sustentabilidade e universalização pretendidos pela Lei nº. 14.026/20 é longo e, nesta direção, o amplo debate com a sociedade e a comunidade diretamente impactada ainda se faz necessário e urgente para a solução de tão grave problema.

*Guilherme Amorim Campos da Silva, advogado, doutor em Direito do Estado pela PUC/SP. Professor universitário e sócio de Rubens Naves Santos Jr. Advogados