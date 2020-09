Samba do direitista doido

Era uma vez um rapaz de Direita. Garoto de família cristã, gente do bem. Um dia sofreu um acidente: caiu do cavalo durante uma aula de Hipismo, bateu com a cabeça, sofreu um trauma de consequências muito estranhas. Até hoje os médicos não conseguem explicar a natureza da lesão cerebral sofrida, mas o fato é que a vítima acidental passou a ter um comportamento exótico. Por exemplo, deu-lhe na veneta a vontade de estudar História. Alguns especialistas, chamados para opinar, lançaram a hipótese de que o infante já demonstrava irritação e espanto com os rumos que a humanidade vinha tomando, a devassidão, a decadência dos valores morais, e interpelava os mais próximos para que lhe esclarecessem as causas das calamidades que destruíam parte da população do planeta. Ele não se contentava em saber que os flagelos naturais eram punições divinas e queria conhecer os caminhos, no caso, os descaminhos percorridos pelos filhos de Adão e Eva para entender como chegamos ao ponto em que estamos.

Foi então, depois do supracitado desastre, que ele resolveu estudar História. Porém, como se sabe, quando a fraqueza é muito forte, (perdoem esse oximoro, mas estou tentando me adaptar ao nível das sinapses de um partidário da Direita), dizia eu, quando a fraqueza do cristão é muito forte, a ração deve ser administrada em pequenas doses de alimentos leves até restaurar o organismo, para depois aumentar a quantia de nutrientes. Porém, o nosso aluno, desconfiado da doutrinação ideológica dos professores do meio acadêmico, optou por uma formação autodidata. Como era de se esperar, sem uma devida orientação, debruçou-se sobre fontes, por assim dizer, heteróclitas, que incluíam Will Durant, Marco Antônio Villa, Olavo de Carvalho, e outros da mesma linha, sem esquecer os evangelhos e as palestras do Pondé no Youtube.

Como bem se sabe todo direitista é profundamente religioso, uns deles entoam a ladainha evangélica, mas acredita-se que a maioria reze pela catequese dos católicos. Era o caso do nosso herói que, por isso, demonstrava interesse especial por uma História da Santa Igreja, das Edições Paulinas. O problema é que a cabeça do infortunado estudante, que já havia sofrido um baque antes, acabou por se desintegrar com o peso de tanto conhecimento, e aconteceu com ele o mesmo que com aquele crioulo que fazia samba enredo com os eventos da História do Brasil: um dia teve um surto e enlouqueceu. Endoidou de vez. Justamente no momento em que ele se instruía sobre as práticas do Tribunal do Santo Ofício. Em tais circunstâncias, os conhecimentos se alojaram no cérebro do incauto pupilo da seguinte maneira: a Inquisição foi instalada pela Santa Igreja para combater o comunismo criado por um pecador judeu chamado Karl Marx, do qual nunca ouvira falar antes, mas já considerava um homem muito perigoso. Pois esse anátema alemão só escapou da fogueira porque fugiu para a China, onde fundou o Partido Comunista Chinês, e lançou a proposta globalista, um plano de dominação do mundo para acabar com as bases sagradas da civilização ocidental: o cristianismo, a família e o patriotismo.

O que os Sábios de Sião não conseguiram os chineses já estavam prestes a executar. Com o intuito de ter influência no Ocidente, fundaram duas instituições internacionais que, nos dias atuais, vieram a se transformar na ONU e na OMS. Para isso, ainda tiveram, anos mais tarde, a ajuda inestimável do Nazismo, uma poderosa ideologia de esquerda do século XX. E ainda na história da Santa Igreja, é que ele se deparou com o fato mais revoltante. Num documentário da Discovery Channel sobre os movimentos populares dos últimos tempos na América Latina, concluiu que o Papa João XXIII não era nada mais do que o Anticristo disfarçado de religioso, pois ele convocou o Concilio Vaticano II, que lançou as bases para a Pastoral da Terra e a Teologia da Libertação, movimentos comunistas que aterrorizaram as pessoas de bem no continente latino-americano. Mas o Senhor Todo Poderoso agiu a tempo, mandou um exército de anjos, todos com uniformes de generais, e impediu a tragédia iminente.

Em 2018, esse espécime alienígena amealhou intensa representação nos poderes Executivo e Legislativo brasileiros, onde teve espaço oficial para investir em novas pesquisas. Para citar apenas uma, pois a lista é muito grande, lembremos a natureza satânica dos roqueiros, e que o rock and roll é uma das principais causas de aborto no mundo.

Estudar História é, por enquanto, a única maneira de viajar no tempo e conviver com os nossos ancestrais, mas convém não se deixar alucinar pelas paisagens deslumbrantes, nem pela personalidade dominante de alguns personagens. É bom manter a lucidez para não sair dos trilhos, poder apreciar devidamente cada estação, não se perder, e não viver a mesma sensação daquele sambista doido que, quando quis embarcar de volta, constatou com certa tristeza: o trem tá atrasado ou já passou.

*Ademir Furtado é graduado em Letras pela UFRGS, escritor, autor dos romances Se eu olhar pra trás (Editora Dublinense) e O conto do anu (Editora Age)