Saiba quais as ferramentas de marketing que todo gestor deve utilizar

O marketing é um processo de atração, conversão e retenção de clientes por meio da geração de valor sobre um produto, serviço ou marca, lembrando que valor não é preço. O objetivo é satisfazer as necessidades de um determinado mercado e seus consumidores para criar relacionamentos valiosos e gerar lucro por meio das vendas.

Você já ficou se perguntando como algumas empresas conseguem atrair clientes? O que elas fazem para se destacar no mercado? Por que um determinado produto vende tanto, enquanto outros ficam encalhados? O segredo do sucesso certamente passa pelo marketing.

A técnica não consiste em apenas vender produtos e serviços. Abrange uma série de conceitos, estratégias, canais e metodologias, que estão em constante mudança para se adaptar às transformações sociais e digitais ao longo dos anos. E para os profissionais da área de saúde, o marketing também funciona desta forma, que mesmo com as orientações dos códigos e órgãos responsáveis, é possível extrair muito.

Há oito pontos importantes no mix marketing, que ajudam a chegar no resultado esperado, sendo eles: ponto, produto, preço, promoção, evidências físicas, posicionamento, pessoas e processos.

Ao trabalhar com esse mix, e com uma visão da onde se deseja chegar, os resultados têm sido muito positivos com as experiências que vivenciamos nesses mais de 25 anos de consultoria.

Já se sabe que o marketing não é só propaganda, então o gestor deve utilizar muitas (eu diria talvez todas as ferramentas de marketing), mas vou citar aqui algumas essenciais:

– Benchmarking: que é o estudo da concorrência direta e indireta;

– CRM (Customer Relationship Management): que se baseia na gestão do relacionamento com o seu cliente;

– SWOT ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças): análise de ambiente que objetiva entender o cenário e identifica o posicionamento do seu negócio;

– Ações de publicidade e propaganda: existem muitas, mas jamais podemos nos esquecer do marketing digital;

– Identificação do seu mercado-alvo: processo de identificação de clientes com que o seu negócio atenda às necessidades;

– Sistema de informações de marketing (S.I.M.) e pesquisas de marketing: pessoas, equipamentos e procedimentos dedicados a coletar, classificar, analisar, avaliar e distribuir as informações necessárias de maneira precisa e oportuna para aqueles que tomam decisões;

– Plano de marketing: que resume o entendimento sobre o mercado com suas tendências e peculiaridades. Aponta a forma como a empresa almeja atingir seus objetivos.

Além dessas ferramentas, um bom atendimento ao cliente e gestão da equipe são essenciais para obter os resultados esperados. Para isso, é importante que sejam feitos treinamentos para padronização e personalização do atendimento, manual de conduta ética, além de todos vestirem a camisa e almejarem os melhores resultados para a clínica.

*Éber Feltrim, especialista em gestão de negócios para a área da saúde. Fundador da SIS Consultoria