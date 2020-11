Saiba como encontrar e negociar com fornecedores do exterior

Encontrar fornecedores no exterior pode parecer uma jornada complicada, mas existem maneiras simples de alcançá-los e, com isso, melhorar a visibilidade da sua empresa fora do Brasil.

Além disso, é fundamental lembrar da importância em fazer a avaliação detalhada de bons parceiros de negócios, com estrutura para que a gestão de logística ocorra sem qualquer tipo de problema.

Com a tecnologia aplicada aos processos de logística atualmente, é possível utilizar diversas ferramentas para encontrar fornecedores que compõem boas alianças. Uma delas é o Big Data. Nesse setor, o uso traz benefícios e informações essenciais, com a possibilidade de análise, rastreio e o acompanhamento do relacionamento do Brasil com o exterior, permitindo acesso a um conhecimento sobre possíveis fornecedores.

Separamos uma lista para você:

Marque presença em eventos

Sua empresa precisa ser vista para ser lembrada e participar de eventos já ajuda a negociar com novos clientes. Mas a busca por fornecedores pode se tornar ainda mais fácil, quando há muitas pessoas do mesmo setor reunidas em um único lugar.

Eventos e feiras são os principais meios de fazer networking, por isso não deixe de frequentar esses ambientes.

Faça contato com representantes e distribuidores

Com a busca por fornecedores estrangeiros, é essencial estabelecer contato com os representantes e distribuidores que trabalham com as marcas e empresas no Brasil. Ainda assim, é importante ter em mente que mesmo com essas conexões comerciais feitas, o responsável pelas negociações e a importação seja o representante, sendo que o trabalho logístico seria feito pela sua empresa.

Realize buscas online

O networking também pode acontecer online, seja por buscas diretas pelos fornecedores fora do país pelos representantes que atuam no Brasil. Ferramentas como LinkedIn e o Google Business podem ser o ponto de virada para encontrar empresas que farão a diferença no seu negócio.

Estude seu mercado

Além disso, uma aposta assertiva é fazer o uso de plataformas para realizar a busca por fornecedores. Isso porque ela utiliza big data para oferecer um panorama completo sobre o mercado de Importação.

Estime os custos da sua operação

Realizar um levantamento detalhado sobre o histórico das suas opções e despesas, chegando ao custo final, pode facilitar muito o processo. Para isso, a pesquisa por produtos, valores de frete, seguro e incoterms é uma poderosa ferramenta.

Também é interessante realizar um comparativo entre os principais fornecedores e avaliar qual é o melhor modal para transportar a carga.

*Helmuth Hofstatter, fundador da LogComex