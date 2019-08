Sai lista tríplice para procurador-geral do Trabalho

Os procuradores do Ministério Público do Trabalho decidiram em votação na terça-feira, 6, a lista tríplice para a escolha do futuro procurador-geral do Trabalho.

De acordo com a Comissão Eleitoral e Apuradora, o candidato que recebeu mais votos foi o procurador Alberto Bastos Balazeiro, com 563 votos.

Balazeiro já esteve à frente do Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) e, atualmente, é diretor-adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União.

O segundo colocado foi Carlos Eduardo de Azevedo de Lima, com 210 votos. Ele é procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Paraíba.

Já o subprocurador-geral Ricardo José Macedo de Britto Pereira obteve a terceira maior quantidade de votos: 152.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deverá nomear o novo procurador-geral do Trabalho.

O mandato atual, de Ronaldo Fleury, termina em 22 de agosto.