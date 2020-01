A 3.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou condenação de danos morais contra o Estado por um policial militar que entrou na casa de uma idosa sem mandado, apontou uma arma para ela, fez ameaças e disse palavras pejorativas.

O caso ocorreu em 24 de janeiro de 2008, por volta das 21h, em Itapema, litoral catarinense. A diarista da casa testemunhou à Justiça que o PM gritou: “Sai da frente, sua velha, senão eu atiro.”

Documento ‘ATIRA, ATIRA, SEU COVARDE’ PDF

Filho de Cecília, Márcio André Medeiros Moraes é advogado e interveio na confusão. Ele testemunhou que estava na piscina, quando ouviu a mãe berrar: “Márcio, tem um policial me agredindo!”.

Ele também afirmou ter ouvido a mãe gritar para o PM: “Atira, atira, seu covarde, vocês estão acostumados a matar inocente!”

Citando decisão do desembargador Jaime Ramos, o desembargador Julio Cesar Knoll sentenciou que a utilização de força física, necessária para a preservação da segurança pública e da ordem e da paz social, deve ser praticado no estrito cumprimento do dever legal.

“Porém, o exercício da função policial com excesso, abuso de poder e agressão física ou moral, obriga o Estado a pagar a indenização dos respectivos danos.”

Márcio pediu aos policiais que se retirassem, pois não tinham mandado. Afirmou que mesmo no caso de possuírem o mandado, a lei não permitia a entrada na casa naquele horário.

À Justiça, ele relatou que os agentes posteriormente explicaram que procuravam por Bagano, sobrinho dele. Porém, não teriam dito isso ao ingressar na residência.

A Constituição Federal, lembrou o desembargador Julio Cesar Knoll, define a casa como asilo inviolável do indivíduo, na qual ninguém pode entrar sem consentimento do morador, salvo em alguns casos: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou ainda, durante o dia, por determinação judicial.

“À luz do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal”, prosseguiu o relator “a Administração Pública fica dispensada do dever de indenizar somente quando comprovar que o ato ilícito decorreu de culpa exclusiva da vítima, ou de terceiro, ou ainda por caso fortuito ou força maior”. Para ele, na situação desenhada nos autos, a diligência policial foi claramente inadequada e provocou abalo na parte requerente.

‘Perseguição policial’

A juíza Anuska Felski da Silva, da 2.ª Vara Cível de Itapema, havia condenado o Estado de Santa Catarina ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais.

O Estado recorreu. Alegou que não houve excesso policial pois os agentes que entraram na casa estavam perseguindo um suspeito que teria arremessado uma garrafa contra a viatura policial.

Disseram ainda ter ouvido um disparo de arma de fogo. Porém, de acordo com os autos, nenhum boletim de ocorrência foi redigido sobre o episódio da garrafa ou do disparo.

A 3.ª Câmara de Direito Público manteve a condenação, mas reduziu o valor da indenização para R$ 5 mil.

COM A PALAVRA, O ESTADO DE SANTA CATARINA

A reportagem entrou em contato por e-mail com a Secretaria de Comunicação do Estado e aguarda manifestação. O espaço está aberto para posicionamento. (pedro.prata@estadao.com)