Rosa elege suas prioridades na presidência do CNJ: eficiência do Judiciário e defesa das minorias, meio ambiente e direitos humanos

Ao participar nesta terça-feira, 20, de sua primeira sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a ministra Rosa Weber disse que as prioridades da gestão serão a melhora da prestação jurisdicional e a defesa do meio ambiente e das minorias sociais.

“Pretendo conduzir a atuação do Conselho Nacional de Justiça com só dois eixos básicos. Foco nos direitos humanos e meio ambiente — vida, educação e sobrevivência e convivência humanas. Foco na atividade raiz do Judiciário: a eficiência na prestação jurisdicional”, disse.

A ministra tomou posse na semana passada como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o que a alçou automaticamente ao posto de chefe do CNJ. Ela fica no cargo até outubro do ano que vem, quando completa 75 anos e deverá se aposentar.

Antes da sessão ordinária de hoje, Rosa Weber disse que as políticas judiciárias devem ter ser desenhadas “em prol dos cidadãos brasileiros”.

“Tanto a instituição de políticas judiciárias quanto o exercício de governança hão de considerar a função precípua do Poder Judiciário com vista à prestação jurisdicional de maneira efetiva e célere. A consecução de tal desiderato pressupõe órgãos judiciários voltados à essência de suas atribuições, vale dizer: a solução de conflitos com observância ao devido processo legal e com foco nas legitimas expectativas manifestadas pelos cidadãos”, defendeu.

A ministra prometeu medidas de inovação, inteligência, cooperação e conciliação para prevenir e solucionar litígios coletivos repetitivos e “de grande impacto social”. Também defendeu o diálogo institucional para implementar e agilizar políticas públicas.

Rosa ainda sinalizou que dedicará atenção ao regime de transição dos processos físicos para os eletrônicos. “Se tais produtos não tornarem mais produtivo e célebre o serviço prestado aos jurisdicionados, a transformação digital será uma involução. A verdadeira transformação digital implica facilitar ao cidadão o percurso do caminho jurisdicional”, afirmou.

