Rosa Weber assume a presidência do Supremo

A ministra Rosa Weber assume nesta segunda-feira, 12, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, em meio a um período turbulento – o rescaldo dos atos bolsonaristas no 7 de Setembro, alguns deles com faixas com ataques à Corte máxima, e a 19 dias das eleições 2022. Dona de um estilo discreto, avesso a exposições – pistas de como será sua gestão – Rosa Weber tem sua cerimônia de posse marcada para as 17h. A solenidade será transmitida ao vivo.

O Supremo espera receber 1,3 mil convidados, entre chefes de Poderes, presidentes dos tribunais superiores e candidatos à Presidência. À posse do ministro Alexandre de Moraes na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, compareceram o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senadora Simone Tebet e o ex-ministro Ciro Gomes, principais colocados nas pesquisas eleitorais do pleito de 2022.

Com 73 anos, Rosa foi indicada ao Supremo ela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2011. Nos últimos dois anos, exerceu a vice-presidência da Corte máxima como braço-direito de Luiz Fux, que participou de sua última sessão plenária enquanto chefe do STF na quinta-feira, 8. Com a posse, a ministra recebe os processos que estão no gabinete da Presidência – 4.071, ao todo.

Ainda nesta segunda-feira, 12, Rosa vai assinar as ações que leva para Presidência. Pelo regimento interno do Supremo, a ministra só pode manter a relatoria dos casos que liberar para julgamento, ainda que não sejam marcadas, de imediato, as datas para as discussões.

A ministra é relatora de ações sensíveis ao Planalto, como a que trata do orçamento secreto e a que questiona o indulto do deputado bolsonarista Daniel Silveira. Na semana passada, despachou em um pedido de investigação sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante a reunião com embaixadores na qual o chefe do Executivo reiterou ataques às urnas eletrônicas. Além disso, tem em seu gabinete processos como o que trata da descriminalização do aborto.

Até as eleições, Rosa Weber deve decidir a pauta de julgamentos do Plenário do Supremo semanalmente. Entre setembro e outubro, a ministra deve avaliar, semana a semana, a necessidade de ‘julgamento do momento’. Depois disso, há uma expectativa de que a pauta de discussões da Corte máxima tenha maior previsibilidade.

O vice da magistrada será o ministro Luís Roberto Barroso, que já foi um dos alvos preferenciais de ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, especialmente quando ele presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Rosa Weber já ocupou tal função, entre agosto de 2018 e maio de 2020, ou seja, durante as eleições que alçaram o atual chefe do Executivo ao Planalto.

A gestão de Rosa Weber à frente do STF vai durar pouco mais de um ano – em outubro de 2023, a magistrada completa 75 anos, ocasião na qual vai se aposentar compulsoriamente. Até lá, também vai presidir o Conselho Nacional de Justiça.

Com a posse da ministra nesta segunda-feira, 12, as duas principais cortes superiores do País serão comandadas por mulheres. No último dia 25, a ministra Maria Thereza de Assis Moura assumiu a presidência do Superior Tribunal de Justiça.

Rosa é a terceira mulher a ocupar uma cadeira no STF e também a chefiar a corte – sua colega, Cármen Lúcia foi indicada ao STF em 2016 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chefiou a Corte entre 2016 e 2018; Ellen Gracie, indicada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi ministra do STF entre 2000 e 2011, Exercendo a presidência do tribunal entre 2006 e 2008.