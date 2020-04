Rosa nega recurso contra cassação da senadora Juíza Selma, a ‘Moro de Saias’

A ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber negou recurso da senadora Juíza Selma, a ‘Moro de Saias’, que teve o mandato cassado em dezembro pela prática de caixa 2 e abuso de campanha nas eleições em 2018. A parlamentar pedia liminar para obrigar o Senado a editar uma resolução para disciplinar o processo de perda de mandato, alegando que um ato genérico poderia impedir a ampla defesa.

O processo de afastamento de Juíza Selma será conduzido pela Mesa Diretora do Senado, que prometeu se reunir em ‘tempo hábil’ para ‘tomar conhecimento’ da comunicação feita pela Justiça Eleitoral. O rito específico ainda será definido e, na prática, caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Parecer da consultoria da Casa sobre o processo usa como base o afastamento do senador João Capiberibe, em 2005, que foi cassado e se manteve no cargo até julgamento de recurso no STF.

Ao negar recurso, Rosa Weber afirmou que o procedimento de perda de mandato já encontra respaldo no regimento interno do Senado, descartando a necessidade de uma resolução específica ‘para cada situação pormenorizada’. “Ao in´ves, expressamente veicula a possibilidade de aproveitamento de disciplinas semelhantes, em face de casos novos, por meio do instituto da analogia”, explicou.

A ministra do Supremo pontuou que qualquer decisão judicial neste aspecto poderia afastar a disciplina adotada pelo Senado, substituindo interpretação regimental do Legislativo e até ‘subtrair’ autonomia da Casa.

“Na ausência de um parâmetro constitucional específico a respeito da questão da legalidade, o avanço no exame de mérito da presente impetração tornaria passíveis de exame pelo Poder Judiciário, por extensão, quaisquer decisões internas do Legislativo em matéria regimental, subtraindo deste Poder a sua autonomia”, disse.

Eleições. Cassada em dezembro por caixa dois nas campanhas de 2018, a Juíza Selma mantém direito a imóvel funcional, cota parlamentar e um salário mensal de R$ 33,7 mil até maio deste ano, visto que a Mesa Diretora ainda não declarou a vacância do cargo.

Para a cadeira da ‘Moro de Saias’, novas eleições foram convocadas para este mês no Mato Grosso. No entanto, devido à crise do coronavírus, o pleito foi adiado até nova definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).