Rosa não vê ‘razões legítimas e motivos razoáveis’ e nega dar mais tempo para Congresso abrir orçamento secreto

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta sexta-feira, 17, dar mais tempo para que o Congresso Nacional dê publicidade ao orçamento secreto. A vice-presidente do STF diz não ter visto razões ‘legítimas e motivos razoáveis’ para prorrogar o prazo estabelecido pela corte para que o Congresso torne pública pública toda a documentação que embasou as demandas e a distribuição das verbas de emenda de relator-geral do orçamento (RP-9) – dispositivo usado pelo governo Bolsonaro para obter apoio no Legislativo.

No despacho, a ministra ainda ressaltou ‘ausência de fato novo’ que justificasse mais uma prorrogação de prazo – medida que chamou de ‘extraordinária’ – para que a casa legislativa cumpra decisão proferida pelo Supremo em dezembro. Na ocasião, a corte liberou a execução das emendas de relator, mas determinou que o Congresso desse publicidade aos documentos que embasaram a distribuição dos recursos nos exercícios de 2020 e de 2021.

No entanto, apesar da determinação, as informações da execução de dezembro, disponibilizadas após o julgamento, e o novo sistema de registro de informações ainda omitem nomes de parlamentares que solicitaram emendas do orçamento secreto.

A decisão é uma derrota para os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), que tem buscado manter uma relação institucional com o Supremo – mesmo sem atender a decisão da corte máxima. Agora, é esperada uma nova postura dos parlamentares.

Até o momento, a cúpula do Congresso tem resistido em dar publicidade ao orçamento secreto, alegando ‘dificuldades técnicas’ para obedecer a ordem judicial. No pedido que acabou negado por Rosa, por exemplo, a Advocacia-Geral do Senado alegou que a falta de um ‘banco de dados organizado’ dificulta a reunião das informações sobre as emedas de relator.

