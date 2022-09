Rosa manda arquivar apuração ‘doméstica’ da PGR e dá cinco dias a Bolsonaro para esclarecer ataques às urnas em reunião com embaixadores

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quinta-feira, 8, a expedição de ofício dando cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro preste os esclarecimentos que entenda ‘pertinentes’ sobre o pedido de parlamentares para investigá-lo em razão dos ataques às urnas eletrônicas feitos durante reunião com mais de 70 embaixadores.

No mesmo despacho, publicado a poucos dias de sua posse como presidente do Supremo, Rosa determina que a Procuradoria-geral da República arquive uma apuração interna sobre o tema, ressaltando que a ‘supervisão judicial da Corte deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações’.

“Incompatível, portanto, com o sistema jurídico-constitucional vigente no país, o desígnio ministerial de qualificar a presente notícia-crime como assunto de natureza interna corporis, a legitimar expedientes investigativos de trânsito meramente doméstico e, por isso mesmo, alheios à sindicância do Poder Judiciário”, registrou a ministra.

A decisão atende um pedido secundário feito pela vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo. Braço direito de Augusto Aras, ela queria manter a apuração sobre o caso sob a alçada da PGR. Lindôra havia pedido que Rosa arquivasse uma notícia-crime apresentada pela oposição ao STF, sob a alegação de que o Ministério Público Federal já havia aberto uma notícia de fato, espécie de apuração preliminar, sobre o mesmo tema.

A resposta de Rosa, mantendo a tramitação do pedido de investigação em que parlamentares atribuem a Bolsonaro supostos crimes contra o Estado Democrático do Direito, delito eleitoral, crime de responsabilidade e de atos de improbidade administrativa, veio com um recado claro à PGR.

Segundo a vice-presidente do STF, após a comunicação formal sobre um possível delito à Corte máxima, ‘não subsiste a iniciativa ministerial de instaurar e conduzir investigação à margem do conhecimento e da supervisão do Poder Judiciário’.

“Uma vez transmitida ao Senhor Procurador-Geral da República, por intermédio desta Corte, notícia de crime cuja suposta autoria é atribuída a agente investido de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, abrem-se, tão somente, as seguintes alternativas ao titular da ação penal: (i) propor o arquivamento, in limine, da comunicação recebida, por entender inexistente qualquer indicativo de prática delituosa; (ii) requerer autorização a este Tribunal para a abertura de inquérito ou a realização de diligências preliminares; ou (iii) oferecer denúncia”, registrou.

A autuação de apurações preliminares tem sido uma tônica da Procuradoria-Geral da República sob a gestão de Augusto Aras. O órgão constantemente informa, no bojo de notícias-crimes impetradas no STF, sobre a abertura das notícias de fato. A PGR já foi inclusive cobrada sobre a estratégia, publicamente, pela ministra Cármen Lúcia.

No despacho publicado nesta quinta-feira, 8, Rosa lembrou da ‘advertência’ feita por Cármen Lúcia. Segundo a ministra, o teor da decisão da colega de Corte ‘corrobora as premissas’ que embasam a decisão sobre a apuração que mira a reunião de Bolsonaro com os embaixadores. A vice-presidente do STF ainda lembra de ocasião em que o ministro Alexandre de Moraes também mandou a PGR trancar apuração interna que atingia o chefe do Executivo, mantendo a tramitação de uma notícia-crime sobre o mesmo assunto no STF.

Como mostrou o Estadão, ao pedir o arquivamento do pedido de investigação feito por parlamentares, Lindôra sustentou que na ‘atual fase embrionária de representação, a averiguação preliminar dos fatos deve ocorrer em sede de notícia de fato criminal na PGR ou em Petição perante o STF, evitando-se a instauração prematura de inquérito’.

Rosa concordou em parte com a indicação, apontando que a ‘diligência preparatória à formal instauração de inquérito atende, a um só tempo, ao interesse social de apuração de fatos potencialmente criminosos, bem assim às liberdades individuais do noticiado, evitando o constrangimento de eventual submissão a procedimento investigatório sem suporte mínimo de corroboração’.

No entanto, ressaltou que a ‘atividade de supervisão judicial d Corte deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações – desde a abertura dos procedimentos apuratórios até o eventual oferecimento da denúncia’.

“No caso concreto, haja vista que a peça exordial, ao comunicar a ocorrência de evento supostamente criminoso, imputa-o à pessoa do Chefe de Estado, inafastável a incidência da cláusula prevista no art. 102, I, b, da CF/88 (artigo da Constituição que estabelece a competência do STF para processar e julgar crimes imputados ao presidente da República), tornando imperioso, por isso mesmo, o monitoramento desta Suprema Corte sobre toda e qualquer diligência apuratória derivada da delatio criminis em causa”, ressaltou.