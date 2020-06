Rosa e Celso também votam para manter Weintraub no inquérito das fake news

Os ministros Rosa Weber e Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, seguiram os colegas Edson Fachin e Cármen Lúcia ao votarem contra a concessão de habeas corpus em favor do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. As manifestações foram feitas na noite desta segunda, 15.

O próprio Planalto, através do ministro da Justiça, André Mendonça, enviou o HC ao Supremo. O pedido veio após Weintraub ter sido chamado a prestar esclarecimentos sobre as declarações contra o STF na reunião ministerial de 22 de abril, mas se estende ‘a todos aqueles que tenham sido objeto de diligências’ no âmbito das investigações.

O recurso está sendo analisado em sessão virtual que teve início na semana passada e deve ser finalizada na próxima sexta, 19. Até lá, os ministros podem apresentar seus votos, que ficam disponíveis no sistema do STF. Por enquanto, apenas o trio votou.

Enquanto Cármen Lucia se limitou a acompanhar Fachin, que é relator da ação e, por isso, abriu os votos, os demais ministros apresentaram manifestações por escrito. Leia abaixo:

A ministra Rosa Weber concordou integralmente com o parecer de Fachin. Já o ministro Celso de Mello fez ressalvas à afirmação de que há jurisprudência consolidada no Supremo no sentido de que não cabe habeas corpus contra atos monocráticos determinados por integrantes da Corte.

Foi o ministro Alexandre de Moraes quem decidiu cobrar explicações do ministro da Educação sobre as declarações contra o STF na reunião ministerial. “Botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF”, disse Weintraub no encontro. Alexandre viu indícios de prática de crimes como difamação e injúria. O chefe da Educação compareceu diante dos policiais federais na condição de investigado, mas decidiu ‘fazer uso do seu direito ao silêncio’.