Rosa decide manter relatoria de ações sobre aborto, orçamento secreto e indulto de Bolsonaro a Silveira

A ministra Rosa Weber, recém-empossada presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter sob sua relatoria ações sensíveis ao governo Jair Bolsonaro, como o processo que questiona o orçamento secreto – esquema revelado pelo Estadão -, a contestação ao indulto concedido pelo chefe do Executivo ao deputado Daniel Silveira e a ação que discute a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.

A magistrada evocou artigo do regimento interno da Corte máxima que dispõe que o ministro eleito presidente do STF continua como relator ou revisor de processo ‘em que tiver lançado o relatório ou aposto o seu visto’ – ou seja, ações estejam prontas para julgamento, ainda que não sejam marcadas, de imediato, as datas para as discussões.

No caso da ação que trata do orçamento secreto, por exemplo, a ministra deverá decidir sobre o pedido do PSOL para suspendero decreto do presidente que abriu caminho para desbloquear, antes das eleições, R$ 5,6 bilhões em emendas do relator.

No bojo de tal processo, o Supremo chegou a determinar a suspensão de pagamentos do orçamento secreto, em novembro do ano passado. Posteriormente, liberou a execução das emendas, mas determinou que o Congresso desse publicidade aos documentos que embasaram a distribuição dos recursos nos exercícios de 2020 e de 2021.

Por outro lado, outros processos que interessam o Planalto já saíram do gabinete da magistrada. É o caso de parte das apurações derivadas da CPI da Covid e da notícia-crime sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro durante reunião com embaixadores – ocasião na qual o chefe do Executivo reiterou ataques às urnas eletrônicas.

Tais processos foram encaminhados para o gabinete do ministro Luiz Fux, antecessor de Rosa Weber na presidência do Supremo. Agora caberá ao magistrado tocar a supervisão de tais apurações, que incomodam o Planalto. Em ambos os casos, antes de assumir a presidência do STF, Rosa Weber deu recados à Procuradoria-Geral da República, criticada por suposto alinhamento com o governo Jair Bolsonaro.

Na petição que trata das investigações derivadas da CPI da Covid, a magistrada determinou à PF que realizasse diligências solicitadas pelos parlamentares que conduziram a investigação parlamentar. Já no pedido de investigação sobre os ataques às urnas, a magistrada determinou o trancamento de uma ‘apuração doméstica’ da PGR, apontando a necessidade de o Supremo ‘supervisionar’ as apurações.