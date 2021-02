Gilmar manda para Justiça Federal processo contra Jucá e Lobão sobre desvios na Transpetro e propinas para MDB

Gilmar Mendes, ministro do STF, determinou que seja encaminhado à Justiça Federal de Brasília, o processo que investiga os ex-senadores Romero Jucá (MDB–RR) e Edison Lobão (MDB–MA) em uma suposto caso de recebimento de propina. Os dois políticos, além de Márcio Lobão, filho de Edison Lobão, e Wilson Quintella Filho, ex-presidente do grupo Estre Ambiental, respondem por corrupção passiva. A decisão acolheu a solicitação de petição apresentada pelos advogados de Jucá e Lobão.

Documento Petição 8090 – Romero Jucá e Edison Lobão PDF

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), os quatro teriam se beneficiado de um esquema de desvio de recursos da Transpetro, subsidiária da Petrobrás, para o pagamento de propina para o núcleo político do MDB. Os executivos da Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, Estre Ambiental, Pollydutos, Essencis Soluções Ambientais, Estaleiro Rio Tietê, NM Engenharia e a Lumina Resíduos Industriais (do grupo Odebrecht) são apontados como os operadores do conluio. As informações foram obtidas a partir de declarações prestadas por Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, em acordo de colaboração premiada.

Em maio de 2019, após a perda de prerrogativa de foro privilegiado dos ex-parlamentares, o ministro Edson Fachin, relator do caso, encaminhou para a 13ª Vara Federal de Curitiba, que julga casos da Operação Lava-Jato, parte do Inquérito 4215, em que os ex-senadores são investigados por corrupção e lavagem de dinheiro na Transpetro. Passados mais de um ano, em setembro do ano passado, a Segunda Turma do STF entendeu que o caso deveria ser apreciado pela Justiça Federal no DF.

As defesas dos acusados solicitaram que a decisão da Segunda Turma fosse estendida a todo o julgamento do inquérito. Justificaram dizendo que o caso em questão não tem nenhum vínculo às investigações da Lava-Jato e que, portanto, não deveria estar tramitando na 13ª Vara Federal de Curitiba.

O ministro compreendeu que a argumentação era procedente, dizendo que os quatro foram acusados pelos crimes apontados no inquérito 4215 e que, pelo bem da isonomia, o julgamento deveria ser remetido à Justiça Federal no DF. “Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual”, escreveu.

