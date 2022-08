Justiça do Rio dá nova ordem e bicheiro Rogério Andrade é preso horas após a detenção do filho Apontado como operador de rede de jogos de azar, ele havia sido beneficiado por decisão do ministro Kassio Nunes Marques, do STF, e só foi detido depois que juiz expediu um segundo mandado de prisão com base em documentos apreendidos nesta quinta-feira, 4, pela PF e pelo Ministério Público do Rio