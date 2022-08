A vida é cheia de surpresas. Boas e ruins. Temos que aproveitar ao máximo as boas e enfrentar as ruins de cabeça erguida. Diz o velho ditado que só existem duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Entretanto, talvez este ditado precise ser atualizado. Além da morte e dos impostos, tenho mais uma certeza: a de que nunca conseguiremos acompanhar o avanço desenfreado da tecnologia. Que atire a primeira pedra quem souber utilizar ao menos a metade das funções do seu smartphone.

As evidências de que a tecnologia avança a passos largos estão por todos os lados. A nossa vida está cada vez mais online, não usamos mais dinheiro físico e muitos, nem mesmo cartão de credito. O pix veio mesmo para ficar e já foi aderido por 40% da população brasileira. Não preciso gastar as limitadas linhas deste espaço para exemplificar a nossa dependência cada vez maior da tecnologia e do mundo digital.

Outro dia estive numa loja do Wholefoods em Washington onde foi adotada, pela primeira vez, a tecnologia “grab and go” (pegar e levar) numa grande rede de supermercados. Basta entrar na loja com o QR code da Amazon Prime (dona do Wholefoods), abastecer o carrinho já acondicionando as compras em sacolas de papelão, e sair sem mostrar nada pra ninguém. Minutos depois a conta chega no seu celular (sem erros!). Tecnologia similar vem sendo adotada pela Uniqlo (loja de roupas despojadas que já tem mais de mil filiais espalhadas em vários países). Ao sair da loja, as peças de roupa são lidas por um sensor de forma instantânea. Pode estar tudo “embolado”, não é necessário usar nenhum tipo de scanner. O sistema lê tudo sem a necessidade da ajuda de funcionários.

A tendência é de que o varejo use cada vez mais este tipo de tecnologia que, inclusive, foi impulsionada pela pandemia. Ninguém sabe onde e quando isso tudo vai parar. Provavelmente não vai parar nunca. O leitor deve estar se perguntando onde a legião de funcionários que está sendo dispensada (conforme os exemplos citados) vai arrumar emprego? Não faço Idéia. As redes dizem que os funcionários serão reaproveitados em outras funções, dando mais qualidade no atendimento ao cliente. Veremos!

Precisamos sim é estar preparados para esta nova realidade. Foi isso que pensei ao assistir uma aula de robótica na escola do meu filho (8 anos). Fiquei surpreso (e também muito satisfeito) ao vê-lo pilotar um carrinho (motorizado) que ele mesmo construiu com peças de Lego. E ele pilotava com muita destreza a partir do seu tablet. Pra frente, pra trás, para os lados e com direito aos mais diversos sons e efeitos. É, são os novos tempos… Nunca foi tão verdadeira a frase atribuída a Heráclito, filósofo grego nascido em 540 a.c: “nada na vida é permanente, exceto a mudança”.

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador, www.mbinitiative.org