Risco fiscal, câmbio e juros. Como se relacionam?

O risco fiscal que o Brasil ainda enfrenta esta longe de ser desprezado. É bem verdade que a relação dívida pública bruta em relação ao PIB (%) diminuiu ao longo do ano, por fatores que comumente ouvimos “não tão nobres assim”, suscitando, dentre outros fatores, uma pressão para apreciação do nosso câmbio, chegando a romper a marca de 5.10 R$/USD.

Mas o que tem acontecido com os mercados ultimamente, que parece ter ressuscitado novos receios em relação à trajetória de nossa dívida pública? Claro, que de bate e pronto, poderíamos citar a “supressa’ do aparecimento de precatórios de R$89 bilhões devidos em 2022. Precatórios são dívidas da união transitados em julgado pelo judiciário, as vezes por mais de 10 ou 20 anos, com estados e municípios referentes a passivos previdenciários, INSS, funcionalismo público que são devidos tanto às pessoas físicas quanto jurídicas.

Eis que não mais que de repente, o ministro da economia assume que de fato, o ano de 2022 é devido o pagamento de R$89 bilhões de precatórios a serem pagos. Mas para respeitar o teto de gastos, uma proposta de emenda constitucional (PEC) precisa ser aprovada para que parte desses precatórios sejam reescalonados e pagos em alguns anos. Ora. Se após trânsito em julgado, o meu devedor (União) ainda disser que não conseguirá pagar as contas devidas, talvez para acomodar algum populismo fiscal pré-eleitoral, como maiores benesses fiscais, maiores isenções e a criação de um novo bolsa-família com valores que beiram a R$380 (atualmente em R$190), isso acaba assustando um pouco todos os credores da união. Inclusive aqueles que detém títulos públicos, como NTNs, LFTs, etc. Claro que estamos longe de acreditar em um calote, mas esse comportamento do tipo “pagarei assim que puder”, por mais Poliana Brasilis que tentamos ser, acaba afetando um pouco a percepção de risco fiscal pelos credores da nossa dívida pública de mais de R$5 trilhões.

Maior percepção de risco fiscal pelos credores e agentes econômicos, leva a uma maior demanda por retornos, fazendo a curva de juros inclinar e impactando o câmbio, pois se o governo de fato bater o pé e começar a reescalonar dívidas vincendas, ou reestruturando-as, prometendo quitá-las em prazos maiores do que o combinado, acaba assustando os credores levando a se refugiarem na moeda norte-americana.

Pausa para respirar. Mas será que esse pode ter sido o único fator que ressuscitou uma percepção de risco fiscal maior? Acho difícil, pois como dissemos no começo desse artigo, a nossa relação dívida pública bruta nominal dívida pelo PIB nominal (dívida pública bruta / PIB nominal) melhorou de quase 94% para estimados 83% ao final de 2021, muito mais pelo fato de que o deflator implícito do PIB (Inflação projetada) que deve chegar a 10% este ano. Somando uma maior inflação com crescimento real do PIB de mais de 5%, o denominador da relação dívida/PIB diminui. Da mesma forma, o numerador da relação dívida (% PIB) acaba sendo afetado, pois maior crescimento econômico e inflação acabam por beneficiar a arrecadação fiscal, dando uma folga na relação. Entendido! Mas noves fora, quanto dessa melhora nessa relação dívida como percentual do PIB deve-se a fatores não tão nobres, como inflação, por exemplo?

Um estudo conduzido pela FGV-IBRE mostra que essa melhora de 9.5% da relação dívida/PIB, caindo de 93.5% para 84%, aproximadamente 81% deveu-se a uma maior inflação e 34% a um aumento do PIB Real + meta inflacionária, e não efetivamente a uma maior retidão fiscal por parte do governo. Ou seja, graças a inflação e a um maior PIB nominal, a “maré” subiu e escondeu a verdadeira fragilidade fiscal ainda existente, que sem uma reforma fiscal séria, deve voltar a incomodar bastante ano que vem, quando nosso crescimento real (PIB) não for 5.4%, como esperamos para 2021, mas entre 1.9% e 2.1%. Some-se a isso uma menor inflação projetada, talvez entre 3.8% e 4% e não 10% como estimado pelo deflator implícito do PIB, a nossa fragilidade fiscal voltará a ficar exposta novamente.

Radiografia da melhora no endividamento público

Mas por que um aumento da percepção de risco fiscal, tudo o mais constante, tende a levar uma depreciação cambial? Para isso podemos utilizar a formula, em base linear, da paridade de juros descoberta (carry-trade), desprezando custos transacionais como bid-ask spread, como segue:

Paridade de juros descoberta

i – i* – D Cambial – risco país = 0 (forma linear)

Onde:

i = taxa de juros doméstica (podemos dizer, SELIC)

i* = taxa de juros internacional (rendimento de um título norte-americano de 1 ano)

D Cambial = oscilação cambial

Risco país = percepção de risco país pelos agentes econômicos

Obs. Assumindo títulos públicos de ambos países de mesma maturidade

Note que tudo o mais constante, um aumento do risco país ou uma percepção de deterioração das contas públicas leva a um ajuste na oscilação cambial (depreciação do Real em relação ao USD). Óbvio que se o Banco Central do Brasil (BCB) oferecer mais retorno, aumentando as taxas de juros de forma a compensar que os investidores continuem no país sendo remunerados por um retorno maior, para cobrir um risco maior, então existe a possibilidade de uma volta do câmbio. Há de se observar que a atual política monetária do BCB não é a de controlar o câmbio via taxa de juros, mas a inflação e as expectativas inflacionárias, no entanto, é fato, que a política monetária acaba afetando o câmbio. Mas se os EUA decidirem diminuir o quantitative easing ou afrouxamento monetário dos atuais US$120 bilhões para talvez US$80 bilhões a partir de 2022, então as taxas de juros dos EUA, pela curva de juros podem subir levando os agentes econômicos a decidirem que não vale a pena correr o risco Brasil, dado que os EUA estão pagando mais, mesmo que o governo brasileiro passe também a pagar mais pelos seus títulos públicos.

No final das contas, as expectativas já estão na mesa quanto a um aumento na restrição monetária a ser promovida pelo Banco Central do Brasil e não tão claro o início do tapering (menor afrouxamento monetário, através da diminuição da compra de títulos públicos pelo Federal Reserve de forma a influenciar a base e a oferta monetária) em 2022. Ao final das contas, nos parece que o que tenderá a impactar e ditar a direção do câmbio, será a percepção de risco país pelos agentes econômicos, que continua se deteriorando a despeito de um arrefecimento monetário pelo BCB, o qual obviamente influencia o fluxo de capitais voláteis no país (portfolio), ainda mais se levarmos em consideração um cenário não tão longínquo de eleição presidencial com alto nível de octanagem.

*Roberto Dumas, economista e professor