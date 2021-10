RFB permite crédito de PIS/Cofins sobre insumos gerados pela covid-19

Diante do cenário global atual, diversas empresas estão sofrendo severas crises financeiras em razão da notória condição de emergência de saúde pública enfrentada pelo Brasil, acarretada pela pandemia da Covid-19, e vêm tendo suas situações financeiras afetadas diretamente pelo cancelamento de vendas, atrasos de pagamentos por parte dos clientes, baixa produtividade, paralisações e, principalmente, despesas imprevisíveis para fazer frente à segurança dos empregados que precisam permanecer no trabalho.

Em que pese o acima relatado e a paralisação das atividades através das políticas de saúde pública dos Estados e dos Municípios, determinados segmentos foram autorizados a continuar suas operações, desde que atendessem as recomendações sanitárias exigidas pelas autoridades competentes, sob pena de sanções administrativas.

Dentre as recomendações sanitárias, havia a necessidade de instalação de faixas delimitando os espaços e de dispensadores de álcool em gel, bem como a disponibilização de artigos de proteção (máscaras, luvas, óculos e roupas) e a recorrente higienização e desinfecção de ambientes.

Dessa forma, tal situação gerou o desembolso de altos valores para cumprir os requisitos exigidos pelas autoridades sanitárias e a compulsoriedade das exigências para o adequado funcionamento das empresas, o que fez com que surgisse o questionamento sobre a possibilidade de aproveitamento de crédito, no sistema não cumulativo, de PIS e de COFINS sobre as despesas decorrentes da pandemia da Covid-19 desembolsadas pelas empresas.

Nesse sentido, imperioso lembrar que o STJ, no julgamento do Resp nº 1.221.170/PR, em sede de repetitivo, pacificou o entendimento a respeito do conceito de insumos para fins de crédito quanto ao PIS e COFINS, definindo que a possibilidade de crédito traz como premissas a essencialidade , intrinseca e fundamental, e a relevância do produto ou do serviço no processo produtivo ou da execução do serviço, para a constituição de crédito das contribuições não-cumulativas.

Diante dessa definição de insumo, houve também o posicionamento por parte do Fisco afirmando a inexistência de insumos na atividade de revenda de bens, nos termos do Parecer Normativo COSIT nº 5/2018, e pela limitação do crédito dos dispêndios com bens e serviços essenciais e relevantes ligados à atividade-fim da empresa, no que insculpe a Nota SEI nº 63/2018.

Assim, há uma tendência de considerar como insumos, para fins do PIS e da Cofins, todos os bens e serviços empregados, que tenham caráter essencial e relevante, no processo produtivo ou na execução do serviço, restando ausente a possibilidade de crédito nas atividades que não compreendem a produção.

Em que pese tal entendimento, resta evidente que os custos com sistema de rodízio entre os empregados, instalação de faixas delimitando os espaços, dispensadores de álcool em gel, bem como a disponibilização de artigos de proteção (máscaras, luvas, óculos e roupas), e a recorrente higienização e desinfecção de ambientes, são relevantes e essenciais para a produção e prestação de serviços dos contribuintes.

Nesse sentido, foi editada em 01 de outubro de 2021, a Solução de Consulta Cosit nº 164/2021 que entendeu que, embora o álcool em gel, as luvas e as máscaras de proteção não sejam considerados Equipamentos de Proteção Individual, foram fornecidos pela pessoa jurídica a trabalhadores por ela alocados nas suas atividades de produção de bens, em cumprimento de norma de caráter excepcional e temporário prevista na legislação de combate à Covid-19, podendo ser considerados insumos para fins da apropriação de créditos na apuração não cumulativa das Contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins durante o período em que a referida legislação for aplicável.

Isso porque, caso os contribuintes não aderissem às recomendações sanitárias, estariam infringindo o regramento municipal e/ou estadual, de modo que seriam penalizados e impedidos de praticar suas atividades, restando evidente que são custos essenciais e relevantes para a produção.

Ocorre que esse entendimento não é extensivo em relação aos mesmos artigos de proteção destinados aos trabalhadores alocados nas atividades administrativas, sob o fundamento de que somente os produtos ligados diretamente à produção (auferimento de receita) podem ser considerados para fins de crédito.

Além disso, o entendimento da RFB não tangencia a questão relativa aos custos com trabalho remoto, tendo em vista que, na maioria das vezes, são empregados às atividades administrativas, que são secundárias à produção, de modo que surge o questionamento sobre a atual funcionalidade dos novos modelos de trabalho, uma vez que, em muitos casos, o trabalho remoto também está diretamente atrelado com a produção e/ou a prestação de serviços das empresas.

Assim, embora a Solução de Consulta Cosit nº 164/2021 seja uma excelente notícia para os contribuintes, especialmente em razão da existência de recentes decisões judiciais que negaram a possibilidade de crédito com os gastos relativos à pandemia, o entendimento ainda é restritivo e limitado ao processo produtivo, de modo que não estaria à luz do que foi definido pelo STJ, no julgamento do Resp nº 1.221.170/PR, havendo espaço para discussões que certamente serão levadas ao Judiciário.

*Amanda Gazzaniga e Joaquim Alves, advogados tributaristas do Buttini Moraes Advogados