Revoltados com ‘falta de palavra’ de Bolsonaro, delegados da PF pedem cabeça do ministro da Justiça

Em meio a um clima de ‘revolta e insatisfação’ com o governo Jair Bolsonaro, os delegados da Polícia Federal subiram o tom e anunciaram nesta quarta-feira, 4, que vão pedir a renúncia do ministro da Justiça Anderson Torres, pelo ‘desprestígio e desrespeitoso tratamento’ do chefe do Executivo para com a corporação.

A indicação se dá após o chefe do Executivo confirmar – como acordado em reunião do governo com o ministro da Economia Paulo Guedes – um reajuste linear a todo funcionalismo, sem menção à reestruturação das carreiras policiais da União com aumento de salário acima da inflação.

A classe ainda diz que realizará paralisações parciais e progressivas e que os servidores ligados à Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal poderão entregar cargos de chefia e recusar convites para assumir novos postos.

Trata-se de um dos capítulos mais delicados e tenso da corporação desde abril de 2020, quando o então ministro da Justiça Sérgio renunciou em meio à crise que teve como pivô o ex-diretor-geral da PF Maurício Valeixo.

As medidas foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta segunda e terça-feira, 2 e 3 de maio.

Na avaliação dos delegados, Bolsonaro decidiu ‘não honrar com a própria palavra’. Junto com as demais classes que compõe a PF, os delegados cobravam a ‘valorização’ da corporação prometida publicamente pelo presidente, em especial a reestruturação das carreiras das Polícias da União.

“É vergonhoso, sobretudo em um governo que se dizia pautar pela segurança pública o atual estágio a que estão submetidos os policiais, com significativas perdas”, registrou a principal entidade da classe em nota.

Nesse contexto, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal voltou a destacar que a segurança pública foi a ‘maior’ bandeira de campanha de Bolsonaro, reagindo ao fato de o trabalho das polícias da União ser utilizado ‘indevidamente’ pelo chefe do Executivo como ‘instrumento de marketing para a sua reeleição’.

Os delegados dizem que vão insistir no ‘cumprimento da palavra empenhada’ e dizem esperar que valores como ‘ética, palavra e honra’ sejam ‘compartilhados por todos os integrantes do governo federal’.

Dentro da PF, as últimas semanas tem sido marcadas por mobilizações em torno das cobranças às promessas feitas por Bolsonaro. Na quinta-feira, 28, entidades que representam as diferentes categorias que compõe a corporação organizaram atos em frente às superintendências de vários Estados, com faixas e manifestações de ordem pedindo a ‘valorização das forças de segurança federais’.

Na ocasião, o presidente da ADPF, Luciano Leiro, relatou que pressão e a tensão dentro da PF aumentava a cada dia em razão da falta de posicionamento do governo federal quanto a tão desejada reestruturação de carreiras da Polícia.

Em meio à escalada de tensão dentro da corporação, Anderson Anderson Torres chegou a se reunir com representantes das polícias da União, no último dia 18, com o intuito de contornar a insatisfação da classe. Na ocasião, o ministro da Justiça chegou a dizer que o reajuste de 5% para todo o funcionalismo ainda não havia sido fechado.