Reurb – evolução social

Em um país imenso e tão rico como o Brasil, pessoas batalhadoras, criativas e positivas merecem ter acesso aos seus direitos, especialmente ao da propriedade. Está diretamente relacionado com os demais direitos fundamentais e, principalmente, com o princípio da dignidade da pessoa humana. Mais que moradia, estamos falando de Lar. É nele que construímos os nossos maiores vínculos. É nele que temos uma base para poder projetar nossos sonhos.

Regularizar um núcleo urbano informal era uma tarefa quase impossível. Dentre vários motivos cito dois: a burocracia do processo de aprovação que tinha que passar por vários órgãos públicos e o fato de que a área deveria se adequar ao plano diretor da cidade antes de iniciar o processo de regularização. Mas com a REURB, como ficou conhecida a lei 13.465/17 decretada em 2018, a regularização para todas as comunidades irregulares do nosso país ficou simplificada, com aprovação somente dentro do município.

A flexibilização do plano diretor possibilita regularizar as áreas exatamente como elas estão construídas, isto quer dizer, por exemplo, que mesmo que os terrenos sejam menores do que é permitido, são regularizados. As adequações de infraestrutura essencial como abastecimento de água, energia, drenagem são planejadas, projetadas e podem ser executadas posteriormente.

E, talvez, seja este o ponto mais importante. Agora, os próprios moradores das áreas irregulares podem dar início ao processo de regularização. Isto mesmo, antes esta iniciativa em benefício próprio não era possível. Mas, com a REURB os maiores interessados podem iniciar a transformação da própria realidade. É possível que a comunidade assuma as rédeas da situação e contrate uma empresa privada para realizar os projetos e encaminhar para que a prefeitura possa fornecer a documentação necessária para a emissão das matrículas dos terrenos, chamada por muitos de “escritura”.

Regularizar é muito mais do que entregar o título de propriedade para as pessoas. Regularizar é conceder dignidade. É a partir disto que as famílias também podem ter o ‘habite-se’ das suas casas e isto significa mais segurança nas moradias, laudo garantindo a estabilidade da estrutura e salubridade mínima. Significa também que o bairro muda, a cidade muda, um ciclo de prosperidade inicia no país.

No Brasil, onde mais de 50% do território se encontra em situação irregular, conforme estimativa do ministério das cidades, regularizar é um bem para todos os cidadãos. A maioria das áreas que atuamos com regularização fundiária urbana é de pessoas que lutaram a vida toda para conquistar a sua moradia. Trabalhadores que pagaram pelo terreno inclusive. A lei traz evolução social para todas as classes e o problema da habitação passa a ser encarado de frente e ter soluções mais reais a partir dela.

Quando entendemos que nossa ação pode ajudar a construir um futuro melhor para pessoas e até famílias inteiras tudo faz sentido. Juntos transformamos. Cidadãos, sociedade civil organizada e gestores municipais unidos têm a força necessária para gerar um futuro melhor.

*Carolina Esteves, arquiteta e urbanista. Diretora técnica da ATL Projetos e Cidades