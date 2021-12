Retrospectiva imobiliária de 2021 – será que a emergência sanitária acabou?

Nosso país é uma federação. Assim, dividirei as novidades relacionadas ao mercado imobiliário em 2021 no âmbito federal, estadual e municipal. Em relação aos estados e municípios, consideraremos apenas os cinco mais populosos e suas capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Ceará.

No nível federal, a novidade ficou por conta da transformação do Minha Casa Minha Vida no programa Casa Verde Amarela, com definição dos beneficiários em famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7 mil e em áreas rurais com renda anual de até R$ 84 mil. O governo federal poderá pagar parte dos imóveis para as famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal de até R$ 4 mil e de agricultores e trabalhadores rurais em áreas rurais com renda anual de até R$ 48 mil (essa é uma prática comum em programas habitacionais pelo mundo). O programa admite a operação por intermédio de agentes privados e a execução das garantias prestadas pelos compradores de unidades habitacionais poderá ser feita sem leilão das unidades dos adquirentes inadimplentes. O programa admite a operação por intermédio de agentes privados. Tais agentes selecionados no Casa Verde Amarela poderão atuar no programa habitacional Pode Entrar, da Prefeitura de São Paulo, que também foi aprovado este ano.

Ainda no contexto habitacional, a Medida Provisória 1.070 criou o Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública – Programa Habite Seguro. Consiste em um subsídio que o governo federal dará aos profissionais da segurança pública para adquirir suas casas. São instituídas as figuras dos gestores operacionais e dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Há possibilidade de serem criados empreendimentos tipo Casa Verde Amarela/Habite Seguro, e os compradores juntarem os benefícios dos dois programas.

No contexto do estado de calamidade sanitária instituída pelo Decreto Legislativo nº. 6, de 20/03/2020, com validade até 31/12/2020 (DL 6) (existe um projeto de lei para prorrogá-la) foi aprovada a Lei Federal 14.216/2021 que suspende as liminares de reintegração de posse, os despejos coletivos e administrativos, e as medidas de defesa da posse quanto ameaçada ou atacada. Tal suspensão deve vigorar até o fim do estado de calamidade sanitária. Tais medidas concedidas antes de 20/03/2020, mas não executadas, ficaram suspensas por um ano.

A questão é saber se o estado de calamidade acabou ou não. O DL 6 é usado como referência na Lei Federal nº. 13.979 de 06/02/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 (Lei do Covid), cujo artigo 8º determina o seguinte: “Esta Lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no art. 4º-H desta Lei”. Se o leitor teve a propriedade invadida, antes de tomar qualquer medida para reavê-la, é bom certificar-se sobre estarmos ou não em calamidade sanitária.

Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, bem como a cidade de Fortaleza, editaram leis efetivas contra a violência doméstica, atribuindo aos síndicos e administradores prediais as obrigações de notificarem às autoridades policiais os casos de violência doméstica nos condomínios por eles geridos, além de incentivar os demais moradores a delatar tais casos. Fortaleza deu um passo à frente criando o benefício do aluguel mensal de R$ 420,00 mês para mulheres que tenham obtido quaisquer das medidas protetivas da Lei Maria da Penha que estejam em situação de vulnerabilidade e de violência com necessidade de abandono do lar. A título de curiosidade, foi objeto de lei para os profissionais que atuam em bares, restaurantes e entretenimento em geral, que se uma mulher pedir o drink La Penha, é o código de que ela está sofrendo assédio e/ou violência sexual e o estabelecimento deve providenciar sua remoção segura do local.

O estado de São Paulo, em uma medida inédita, autorizou o comércio nas faixas das estradas sob administração do Departamento Estradas de Rodagem (DER) e terrenos contíguos. Só não pode vender bebida alcoólica.

As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro criaram programas muito semelhantes para revitalização dos seus centros históricos mediante concessão de índices urbanísticos bastante favoráveis ao retrofit e/ou novas construções que impliquem na conversão dos atuais imóveis para usos mistos e residencial familiar na proporção 40/60; possibilidade de modernização das plantas dos imóveis requalificados com, inclusive, abertura de terraços e varandas nas unidades resultantes da revitalização; tolerância de padrões não conforme; demolição de até 20% dos imóveis com reconstrução conforme índices urbanísticos originários sem pagamento de contrapartida; perdão do IPTU atrasado e isenção ou desconto dos IPTUs futuros; isenção ou desconto no impostos de transmissão para os primeiros compradores das unidades pós revitalização; e redução do ISS para os profissionais das construção civil que atuarem nas obras.

Enquanto os programas de revitalização das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro têm um viés de chamar o investimento privado para atuar com a administração pública na execução das medidas relacionadas à recuperação de imóveis degradados e/ou abandonados para geração de Habitação de Interesse Social (HIS), Brasília também editou, ao longo de 2021 programas para implantar projetos habitacionais e equipamentos públicos com enfoque no desenvolvimento cultural e esportivo; e regularização fundiária de imóveis da Terracap e/ou do Distrito Federal ocupados por clubes e entidades religiosas e assistenciais com protagonismo absoluto da administração pública.

No caso específico da cidade de São Paulo, ainda há o programa habitacional local, Pode Entrar, que conversa com a plataforma do Casa Verde Amarela e prevê convênios para produção de HIS, legalização da comercialização de HIS; concessão de crédito para produção de HIS em imóveis públicos ou privados para edificações novas ou requalificação de antigas com financiamento do comprador em até 100%, tanto para prédios quanto lotes sem necessidade de consulta no Serasa; produção de HIS para investimento pelo proprietário e locação para aqueles que qualifiquem para o benefício de aquisição; e recompra garantida do imóvel pela prefeitura no caso de o adquirente não ter recursos para pagar o financiamento.

Ainda, a prefeitura de São Paulo isentou de IPTU os imóveis com valor venal abaixo de R$ 120 mil e entre R$ 120 mil e R$ 230 mil compreendidos em determinadas categorias. Também fixou o valor máximo do metro quadrado de terreno em R$ 14,5 mil. No Diário Oficial de 27/11/2021 constam todos os contribuintes imobiliários e respectivos valores venais. Em matéria de IPTU, ainda tivemos o PPI de 2021 com desconto de até 85% nos juros e 75% nas multas. A prefeitura disponibilizou para venda 30 mil m² de imóveis próprios na Vila Clementino.

Na onda de vender imóveis para levantar caixa, Salvador disponibilizou 60 mil m² em nove áreas escolares e 25 mil m² em áreas verdes para venda.

Enquanto não saem os High Lane Parks nos moldes de Nova Iorque, a prefeitura do Rio de Janeiro atua como pode na utilização dos baixos dos viadutos, semelhantes aos “minhocões da vida”. Criou a política municipal de aproveitamento dos baixos de viadutos para adequação da ocupação, com utilização por serviços e programas relacionados à promoção de atividades culturais e esportivas com incentivo da participação da comunidade do entorno.

Em matéria de governo federal, encerramos 2021 sem sabermos se ainda estamos em estado de calamidade sanitária ou não.

*Marcelo Valença é especialista em direito imobiliário, sócio-fundador da Valisa Business Intelligence. Consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Professor do mestrado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e fundador da Mesa de Debates de Direito Imobiliário