Retorno de eventos presenciais: uma viagem ao passado ou o retrato de um novo futuro?

Mudanças constantes, demanda por tecnologias avançadas e adaptáveis, busca por estratégias criativas com foco na experiência do cliente vão definir os próximos passos do mercado de eventos.

Reinventar, adaptar e inovar. O segmento de eventos precisa estar sempre preparado para responder às mudanças e necessidades da sociedade, seja incluindo uma nova tecnologia nas suas produções ou adaptando o formato das experiências durante uma pandemia. Estar pronto para se reinventar significa estudar constantemente comportamento e tendências, não ter medo de arriscar, investir em ideias promissoras e também ser agente provocador de mudanças. Este mindset é essencial para falarmos sobre o futuro e a retomada dos eventos físicos no Brasil e no mundo.

Com o avanço da vacinação vieram os primeiros testes de eventos com público, os EUA e a Europa puxam a retomada enquanto cautelosamente abrem suas fronteiras. Em Portugal, desde agosto, vimos crescer o número de pedidos para eventos físicos e viagens de incentivo, com destaque para as confraternizações internas e reencontros de equipes. Como fator comum entre os novos eventos estão formatos com capacidade reduzida, medidas de higiene e segurança reforçadas, testes rápidos de COVID-19 para pessoas não vacinadas e espaços ao ar livre para confraternização. Seguindo as recomendações de saúde e segurança dos seus respectivos governos, alguns países começam a realizar eventos presenciais e a expectativa é que em breve o mesmo aconteça no Brasil.

Solicitações por eventos 100% offline têm sido comuns, mas a “ressaca dos encontros virtuais” é temporária. Já não existe um muro separando o mundo “real” do “virtual” em nossas vidas, tudo está interconectado e a mentalidade híbrida deve perpetuar. O trabalho remoto veio para ficar, cursos online ganharam força e mudamos a nossa forma de consumir entretenimento. A relevância das redes sociais no nosso dia a dia, por exemplo, é facilmente percebida quando vemos o enorme impacto de algumas horas com Facebook, Instagram e WhatsApp fora do ar.

Os eventos refletem a sociedade e não é mais possível imaginar longevidade para o setor sem incluir as inovações do universo digital. Aqui nem físico nem virtual perdem relevância, eles se conectam para atender as necessidades de uma sociedade que está em constante movimento.

Sim, a retomada vai acontecer e ela será híbrida! Mas engana-se quem pensa que um evento híbrido se resume a uma transmissão ao vivo de um evento físico. Nada disso é novo no mundo dos eventos corporativos. Para engajar e atender as expectativas de uma audiência pós-pandemia é preciso planejar uma experiência conectada do início ao fim. Seja presencialmente ou de casa, o participante precisa se sentir parte do evento com as mesmas possibilidades de integração e networking. A conveniência também é chave para manter o interesse em alta, pois poder escolher como e de onde participar tendo a certeza de que não perderá em experiência, qualidade e conteúdo é essencial nos dias de hoje.

A importância do híbrido para a retomada vai além de questões estruturais, ela envolve também escolhas e investimentos mais estratégicos. Eventos virtuais conseguem atingir um número maior de pessoas com cerca de 1/3 do orçamento que antes era utilizado para a mesma ação presencial e isso deve ser levado em consideração pelas empresas mesmo com a reabertura. Além disso, eventos híbridos possibilitam a avaliação da real necessidade de deslocamento, ganham em acessibilidade, são mais sustentáveis e adaptáveis em caso de imprevistos (sem necessidade de cancelamento). Apesar da falta que sentimos dos encontros presenciais, as vantagens e o custo-benefício do virtual, que inclui uso de inteligência artificial e tantas outras tecnologias, não sairá de cena.

Existe muito espaço para o mercado de eventos crescer e inovar, por isso a retomada é certa, mas não será mais como antes. A minha aposta está em opções de participação virtual mais sofisticadas, encontros físicos menores para relacionamento e grandes eventos híbridos com pessoas examinando cuidadosamente o retorno sobre o investimento da participação. Ter uma versão virtual de grandes eventos será requisito básico e esperado por todos os participantes. Por fim, espero o retorno de experiências memoráveis que inspirem as pessoas a imaginar um futuro que não limite as nossas conexões, sejam elas reais ou virtuais. O futuro é híbrido!

*Ticiana Gomes, CCO da VOQIN’