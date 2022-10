Resultado: democracia

“E tudo isso não está sendo dito para causar a impressão de que minhas palavras o acordam do sono, mas, ao contrário, o incitam na corrida.” (Quinto Túlio Cícero)

O temor de que a democracia tão duramente conquistada pela sociedade brasileira possa se resvalar após a divulgação do resultado das eleições presidenciais do próximo domingo está presente em grande parte da população de nosso país e do mundo.

O nível de preocupação se elevou nesses pouco mais de 20 dias de campanha do segundo turno, em que, divididos em apenas duas partes, os grupos se aglomeram nos extremos ideológicos. Esse comportamento é escancarado diariamente nas crescentes e potencializadas manifestações cada vez mais agressivas e até ilegais, disparadas por membros de ambos os lados.

No contexto da frase de Cícero, escrita a seu irmão Marco, a Justiça Eleitoral, mais uma vez, está pronta para realizar de forma segura a votação, e para enfrentar as adversidades que sempre ocorrem, mas que nesta eleição histórica, no sentido de polarização, devem registrar maior número de ocorrências durante e após o pleito, independentemente do resultado.

Homens e mulheres da magistratura que atuam na área eleitoral estarão novamente dedicados e vão prestar, como sempre, um trabalho correto e ilibado. Todas as desvirtuações serão repudiadas, banidas e seus praticantes responsabilizados e julgados nos devidos âmbitos, inclusive o criminal.

Em Goiás, o Tribunal Regional Eleitoral já buscou parcerias e reforços, um deles com a Polícia Militar, para que seja ampliado o policiamento em pontos estratégicos, a fim de aumentar a proteção aos servidores e ao patrimônio da Justiça Eleitoral e, acima de tudo, dos eleitores, bem como garantir a plena realização deste segundo turno. Na esfera nacional, uma ação conjunta das forças de segurança vai acompanhar em tempo real o andamento, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.

A Justiça Eleitoral respeita e confia no trabalho das instituições, e não se furtará também ao seu papel de contribuir para a defesa da democracia no nosso estado e país. Vamos defender sua manutenção e aperfeiçoamento, pois ela não pode, em qualquer contexto político-social, ser sobrepujada, tampouco ameaçada por nenhum cidadão que viva sob este regime, balizado pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, sendo este último legitimado pela Constituição como o seu guardião, assim como dos direitos humanos.

O regime democrático conjectura autonomia e respeito às instituições, e as entidades que as representam atuam no sentido de assegurar que tais requisitos sejam cumpridos. Nessa conjuntura, o Poder Judiciário, que é independente, atuará sempre para garantir aos cidadãos proteção aos seus direitos constitucionais e contra quaisquer atos que pressuponham violá-los.

Seja quem for os eleitos e derrotados, a vitória sempre será da Justiça Eleitoral, protetora implacável da democracia.

*Patrícia Carrijo é juíza e presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego)