Responsividade e estoque regulatório

O Brasil é pujante em matéria de edição de legislação. Aqui compreendidas como lei propriamente dita, decretos, resoluções, instruções normativas. Os mais variados atores com legitimidade para edição de atos “legislativos” conferem independência necessária para os multiplicidade de temas postos em discussão na sociedade contemporânea.

As agências reguladoras tiveram seu poder normativo questionado por muito tempo. Em realidade, até hoje, há algum nível de discussão agora no giro de suposto revisionismo da discricionariedade pelos agentes de controle, bem como pelo Judiciário.

No momento em que identificamos um estoque regulatório gigantesco, começa-se o questionamento. Será que as agências reguladoras contam com aparato institucional suficiente para fiscalizar o cumprimento dos seus atos? Será que não se está enfraquecendo os atos reguladores quando eles não são fiscalizados? Por óbvio, que se espera o cumprimento voluntário dos agentes regulados, mas será que a certeza de que inexiste aparato suficiente para fiscalização não gera um gatilho de incentivo ao descumprimento?

Ana Paula de Barcellos[1] defende a existência de um devido processo de elaboração normativa. Neste, não seria interessante uma reflexão prévia do autor do ato: terei condições de fiscalizar o seu cumprimento ou será que estou editando uma soft law sem querer querendo/sabendo?

Ninguém conhece melhor sua estrutura do que si próprio. Isso não quer dizer que haja um estado de inércia. Mas deveria, ao menos, induzir para que os atos reguladores tenham uma vacacio que não leve em consideração apenas o cumprimento pelos agentes regulados, mas também a estruturação de fiscalização daquela própria instituição.

O fortalecimento institucional não reside apenas no exercício de poder, mas, também e principalmente, em um juízo de consequência sobre os deveres institucionais inerentes à sua fiscalização.

Aqui, toma-se como exemplo, as agências reguladoras. Contudo, a reflexão pode ser estendida para a Administração Pública como um todo. Criar regras implica em dever de fiscalização, senão retornamos a ideia de Constituição como folha de papel de Fernand Lassalle.

*Thaís Marçal, presidente da Comissão de Estudos em Improbidade Administrativa da OABRJ. Coordenadora acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OABRJ. Mestre pela UERJ. Advogada

*Rafael Oliveira, procurador do Município do Rio de Janeiro. Pós-doutor pela Fordham University School of Law (New York). Professor Titular de Direito Administrativo do IBMEC e do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito do PPGD/UVA. Advogado