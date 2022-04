Responsabilidade corporativa e compliance

A responsabilidade corporativa é um dos quatro princípios de governança corporativa segundo o Código das Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC], ainda segundo o IBGC as instituições devem sempre estar atentas às externalidades positivas e negativas de seus negócios. Seguindo esse princípio, o apoio em forma de doação a projetos sociais, educacionais e humanitários passou a ter destaque na agenda das grandes companhias, cada vez mais comprometidas em conduzir seus negócios e atividades com responsabilidade social e promovendo o desenvolvimento das comunidades em que atuam. No entanto, várias investigações de corrupção mostram que o jargão “fazer o bem sem olhar a quem” deve ser visto com ressalvas pelo mundo corporativo, uma vez que conhecer a parte beneficiada é imprescindível para mitigar riscos que podem advir dessa relação. Não se trata de desincentivar boas ações a serem realizadas e sim assegurar que os recursos sejam devidamente aplicados e beneficiem àqueles que mais precisam. É essencial que sua execução realmente atinja os fins colimados e não traga consequências indesejadas para as empresas, sob pena de tal instituto ser desestimulado no longo prazo.

Infelizmente são recorrentes as situações de calamidade pública, onde é comum que muitos se solidarizem e, no anseio de ajudar, destinem recursos para o enfrentamento do problema. Tal medida é louvável e deve ser incentivada. Contudo, mesmo nesses cenários limítrofes, por mais incrível que possa parecer, ainda pode haver aqueles que desejem se locupletar indevidamente com a situação. Por isso, algumas medidas simples, mas eficazes, podem se fazer necessárias.

Um primeiro passo importante é a conscientização interna dos responsáveis por essas ações sociais além de deter uma política corporativa que estabeleça diretrizes mínimas de governança sobre o tema, apresentando os objetivos e propósitos que vão nortear as decisões sobre as doações a serem realizadas, as responsabilidades das áreas envolvidas e os limites de alçada para aprovações. Assim, quando situações que demandarem ações de responsabilidade social pela empresa aparecerem, já se terá conhecimento de antemão sobre os riscos e fluxos que aquela demanda deverá observar e quais os sujeitos que deverão apreciá-la, conferindo mais transparência perante seus colaboradores e stakeholders.

Além disso nunca foi tão importante conhecer quem está sendo ajudado. A chamada Lei 12.486/2013 determina a responsabilização de empresas por atos lesivos à administração pública realizados em seu benefício ou interesse, independentemente de análise de culpa. Na prática isso significa que a empresa poderá ser responsabilizada por atos de terceiros casos venham a prejudicar a administração pública e a empresa dele se aproveite de alguma forma. Ou seja, é imprescindível saber com quem se contrata, sob pena de se submeter a sanções.

Por razões como essa, sempre se recomenda que a política que preveja procedimentos de doações contenha ou faça referência a procedimentos de análise reputacional, que visem identificar eventuais riscos relacionados à entidade beneficiada, seja ela pública ou privada. Conhecendo o histórico da instituição, será mais fácil tomar uma decisão fundamentada. A devida diligência é uma das recomendações para combate à corrupção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico [OCDE], que indica a utilização de informações públicas além de auditorias e questionamentos aos parceiros de negócios.

Aqui valem dois parênteses: (i) doações a pessoas físicas normalmente representam riscos maiores quando comparados a doações a pessoas jurídicas e (ii) as fontes de pesquisa públicas representam o mínimo necessário para condução de uma análise reputacional, no entanto, esperam-se medidas mais aprofundadas quando adotadas por grandes empresas, relacionadas a transações de quantias vultosas ou mesmo beneficiando entes públicos. A proximidade com os negócios e principalmente o diálogo aberto com os parceiros institucionais são práticas recomendadas para o devido acompanhamento das ações sociais das empresas.

Recomenda-se ainda que os contatos com órgãos e agentes público sejam devidamente documentados, para que se consiga facilmente identificar os agentes envolvidos, o histórico e o racional de cada decisão. Isso protege todos os envolvidos ao desincentivar situações que possam implicar em pagamentos indevidos. Recentemente o decreto 10.889/2021 regula o registro e divulgação das interações com os agentes públicos, apesar de aplicada aos agentes públicos, trata-se de uma excelente referência para as entidades privadas adotarem medidas semelhantes de transparência das interações com os agentes públicos.

Nesse mesmo sentido – e não limitado a relacionamento com entidades públicas – faz-se necessária especial atenção à prestação de contas, a fim de comprovar que os bens, serviços ou recursos doados foram devidamente destinados. Isso pode ser evidenciado por meio de notas fiscais, fotografias, vídeos, e outros tantos meios, tudo a depender do objeto da doação. Sem isso, impossível saber se a doação não foi realizada apenas para atingir algum objetivo espúrio.

Por fim, para que todas essas cautelas sejam formalizadas, importante que exista um contrato prevendo o objeto da doação, sua finalidade, a forma de prestação de contas e a possibilidade de se recuperar aquilo que fora doado ou ser indenizado caso isso não seja viável nas hipóteses de descumprimento. Apesar de poder aparentar um formalismo exacerbado diante de algumas situações de urgência, deter um instrumento contratual resta por proteger a entidade de quaisquer maus usos do que fora doado.

*Reynaldo Goto, diretor de Compliance da BRF, membro do Comitê de Governança da Rede Brasil do Pacto Global, integrante da Comissão de Sustentabilidade e Compliance da ICC, participante da iniciativa HeforShe das Nações Unidas, conselheiro da FGVEthics e do Pacto pelo Esporte

*Eloá Buzatto Takaki, analista de Compliance na BRF, graduada em Direito, e especialista em Compliance pela PUC, e especialista em Gestão de Pessoas e Compliance Trabalhista pela FGV

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

