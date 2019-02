Reprovação de contas de prefeituras paulistas dobrou em quatro anos, aponta TCE Levantamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado nesta terça, 19, mostra 'crescente índice' de rejeição nas contas dos municípios do interior de São Paulo, entre 2013 e 2016; emissão de pareceres pela desaprovação cresceu em 120% no período