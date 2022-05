Representante da ONU diz a ministro do Supremo que se preocupa com a recorrência de casos de violência policial no Brasil Chefe do escritório de direitos humanos da ONU na América Latina discutiu com Luís Roberto Barroso a chacina da Vila Cruzeiro, no Rio, e o assassinato por ‘câmara de gás’ cometido por agentes da PRF em Sergipe