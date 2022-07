Deputados pedem à PGR que investigue Bolsonaro por ‘exortações de ódio’

Deputados federais da oposição – PT, PSOL, Rede, Pc do B, PDT, PSB e PV – apresentaram à Procuradoria-Geral da República nesta terça-feira, 12, uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro, pedindo que o chefe do Executivo seja investigado por ‘verdadeiras exortações de ódio’ a opositores.

Segundo os parlamentares, Bolsonaro ‘usa a sua posição de autoridade para espalhar o ódio’ – “o que pode naturalmente levar a uma situação de violência não desejada pela sociedade, em pleno processo democrático, durante o qual as rivalidades e as disputas devem ser de ideias, não de força”.

A peça atribui ao presidente suposta incitação e apologia ao crime, tipos previstos no Código Penal, além de fazer menção a delitos contra o Estado Democrático de Direito – ‘abolição violenta do Estado Democrático de Direito’ e ‘violência política’. Também cita o pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

“As condutas do Representado, praticadas de forma reiterada, para além de ameaçarem a ordem democrática e a integridade física dos brasileiros, configuram, em tese, crimes definidos no Código Penal e em legislação especial. São ações e condutas que merecem, de um lado, grande repúdio e, de outro, a adoção de providências legais para que tais práticas sejam efetivamente punidas”, registra a representação.

O documento é assinado pelos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Alencar Braga (PT-SP), Afonso Florence (PT-BA), Zeca Dirceu (PT-PR), Enio Verri (PT-PR), Sâmia Bomfim (PSOL-SP), Renildo Calheiros (PCdoB), Fernanda Melchionna (PSOL-RS), André Lima (PDT-CE), Joenia Carvalho (Rede-RR), Wolney Maciel (PDT-PE), Ubirajara Sousa (PSB-MA) e João Carlos Batista (PV-BA), além da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Os parlamentares narram que Bolsonaro alimenta e estimula ameaças autoritárias e violentas contra as instituições democráticas e seus adversários políticos’, ligando a conduta ‘agressiva’ e os ‘estímulos à intolerência’ contra opositores à morte do guarda municipal e petista Marcelo Arruda, assassinado a tiros por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“As recentes lives presidenciais e as manifestações em redes sociais do Representado sempre vieram recheadas de ameaças às instituições e a higidez do processo eleitoral, além de servirem de estímulos e incentivos, de forma direta e/ou subliminar, às práticas violentas, de ódio e intolerância, contra brasileiros que professam pensamentos e ideologias diferentes, o que resultou, como dito, no repugnante assassinato em Foz do Iguaçu e que está a alimentar, País afora, ameaças e intimidações contra milhares de brasileiros”, registra a peça.

A representação foi apresentada em paralelo ao pedido, feito pelas legendas que integram a coligação nacional da candidatura de Lula, para que a PGR federalize as investigações do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda. Em tal petição, as siglas argumentaram que a morte do petista ‘não foi um ato isolado, e sim consequência de um discurso de violência política que vem se disseminando por todo o território nacional’.

Já na representação pedindo a investigação de Bolsonaro, os deputados pedem a atuação da PGR para ‘garantir que a disputa democrática não se transforme num campo de batalha, vitimando cidadãos e cidadãs e fragilizando a força das instituições’.

Na avaliação dos autores da representação, as condutas ‘reiteradas’ de Bolsonaro não colaboram para a ‘pacificação social’: “alimentam, de forma indevida e criminosa, uma suposta divisão da sociedade entre o bem e o mal, permitindo que posições e discursos raivosos, de ódio e de violência como solução de litígios, embora minoritários, sejam alimentados no País, com resultados desastrosos, como se viu há poucos dias”.

Na representação, além de pedir a instauração de apuração sobre a conduta de Bolsonaro, os parlamentares pedem a Aras que adote as medidas civis, administrativas e penais para identificar com urgência grupos em redes sociais que vêm disseminando ódio e estimulando violência e intolerância política, de modo que sejam impedidos e responsabilizados’.

A representação também pede que sejam tomadas medidas legais, junto a provedores de redes sociais, ferramentas de busca e de mensagem instantânea, ‘para que busquem impedir a divulgação, por meio de mecanismos públicos de moderação de conteúdo, de quaisquer condutas que representem práticas de ódio e intolerância política, especialmente durante o período eleitoral’.