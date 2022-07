Renovação de votos pela integridade: o novo decreto anticorrupção

A Lei Anticorrupção Brasileira (Lei Federal nº 12.846/2013) completará 10 anos de vigência no próximo ano, mas parece que o legislador resolveu antecipar as comemorações das bodas de zinco com presente do novo decreto federal 11.129/2022 em substituição ao decreto federal 8.420/2015.

O recém-nascido diploma legislativo já foi considerado presente de grego por alguns, mas é preciso lê-lo com olhares de quem quer ver.

Logo por ocasião da edição da Lei Anticorrupção brasileira muitos livros foram publicados, debates realizados, ações judiciais ajuizadas. O grande protagonista era o compliance. Considerado como salvador da tutela da probidade administrativa e empresarial. O grande herói nacional na virada da cultura da impunidade foi objeto de diversas ações de enfraquecimento com sua instituição de fachada/cosmética.

Diversas sociedades empresárias colocavam um código de ética e acreditavam, muitas vezes verdadeiramente, que estavam com seu programa implantado. A própria concepção de “programa”, nas palavras de Marcelo Zenkner[1] precisa ser questionada, pois traz consigo a concepção de começo, meio e fim, quando, na realidade, a busca pela integridade precisa ser uma constante.

Quis o legislador reforçar premissas nodais para regulamentar os sistemas de integridade com foco na efetividade, tal como previsto em seu art. 56. Diversas outras disposições do decreto vão ao encontro de uma sistematicidade da implementação da integridade. Aqui não se tem a pretensão de fazer uma análise exaustiva do compliance no novo decreto, e nem dos demais temas deveras relevantes, como, por exemplo, processo administrativo de responsabilização.

As poucas linhas são propositais: visa chamar atenção para reflexão individual para uma construção coletiva sobre qual cultura de conformidade a sociedade deseja: de aparência ou conteúdo. Parece que o legislador optou pelo conteúdo. Que assim seja!

[1] ZENKNER, Marcelo. Integridade Governamental e Empresarial: Um espectro da repressão e da prevenção à corrupção no Brasil e em Portugal. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

*Carlos Vinicius Ribeiro Alves, pós-doutorando, doutor e mestre em Direito de Estado na USP. Secretário-geral do CNMP. Promotor de Justiça do MPGO

*Thaís Marçal, presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Coordenadora acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OABRJ.Mestre pela UERJ. Advogada