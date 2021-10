Remédios anticorrupção: lobby/compliance

Ao desatento, um breve olhar no título deste artigo pode parecer que foram escolhidas palavras antônimas para o desenrolar do texto. A maioria logo deve imaginar que serão expostas as diferenças entre os termos e as divergentes atribuições de cada esfera de trabalho.

Negativo.

O que espero demonstrar é exatamente o contrário – a necessidade de convivência pacífica e mesmo entrelaçada dessas duas palavrinhas “recentemente” introduzidas no mundo jurídico e dos negócios no Brasil.

Como Vice-Diretor da INTERPOL para a ONU em Nova Iorque, e Chefe do escritório da INTERPOL para a OEA em Washington assisto, e implemento em meu dia a dia, a necessidade dessa nova realidade. Nada mais sou do que um representante da maior organização policial do mundo, INTERPOL, perante a maior organização internacional mundial, ONU, e a maior organização internacional da Américas, OEA. E nada mais faço do que aplicar as ferramentas do compliance nas relações institucionais (lobby) que coordeno entre as organizações citadas. Básico, simples e eficaz.

O lobby, regulamentado em muitos países como Estados Unidos e na própria União Europeia, é ainda visto com maus olhos no Brasil. A palavra é ligada, erroneamente, como bem ensina o professor Eduardo Galvão do Pensar RelGov e do IBMEC, a atos escusos, obscuros, e troca de favores não republicanos. Por outro lado, o compliance, há muito existente em terras estrangeiras, foi alavancado no Brasil com o advento da Lei 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.

Em uma primeira análise, a implementação do compliance viria exatamente combater os malefícios do lobby.

Pois esse raciocínio deve ser revisto e adaptado para a tendência mundial, onde o lobista (ou profissional de relações institucionais) caminha lado a lado com o profissional de compliance.

Os interesses privados e públicos, muitas vezes alvos desse antigo e preconceituoso conceito sobre o lobby, estavam sempre ao centro das discussões. Ali era o terreno propício para os maus profissionais.

Com o advento da profissionalização do lobby e sua consequente regulamentação, como ocorre nos países e modelos citados – com a Federal Regulation of Lobbying Act nos EUA e a transparência dos lobistas pela Comissão Europeia amparada pelo Joint Transparency Register – a atuação dos profissionais ficou plenamente amparada pelo véu da legalidade. As relações entre o público e o privado passaram a ser mais transparentes e claras, deixando límpido que a regulamentação e transparência são, sem sombra de dúvidas, muito mais eficazes do que a proibição e criminalização. Na esteira desse caminho, e em complemento à regulamentação da atividade, temos a adoção e implementação de programas de compliance pelas grandes empresas e grandes escritórios de advocacia no país.

A verdade é que as empresas não querem ver seus nomes jogados na lama por atos ilegais ou ilegítimos de alguns de seus representantes. O valor da imagem da empresa é muito alto para que seja maculado com um ato criminoso. Algumas empresas de grande valor para o desenvolvimento do Brasil já passaram por isso e inclusive mudaram de nome para evitar maiores conexões entre o nome da empresa e a corrupção no país.

Dessa forma, e em palavras bem simples e pouco técnicas, podemos afirmar que a parceria “Lobby + Compliance” evitaria de forma profissional muitos dos riscos provenientes de condutas irregulares de representantes legais das empresas, assim como algum risco para a imagem da empresa que surja desse ato ilegal.

Devemos nos perguntar o porquê de o lobby ser considerado “ilegal” no Brasil, ao mesmo tempo em que todos os ministérios e entes públicos possuem um “assessor parlamentar”. Ora senhores, esse assessor é o profissional de relações institucionais do ministério ou das instituições públicas. Ele representa os interesses dessas organizações perante o Congresso Nacional. Assim também podemos posicionar os presidentes e representantes sindicais e de associações. Todos são profissionais altamente qualificados e que representam algum tipo de interesse, seja de classe ou seja de algum setor da economia. Assim como os entes públicos possuem essa representação, as empresas privadas necessitam estar assessoradas por profissionais qualificados e com conhecimento do seu segmento.

Seguindo ainda esse pensamento do serviço público, estamos assistindo a um novo fenômeno com a chegada do compliance ao governo. Vejamos o sucesso implementado no Ministério da Infraestrutura com a criação de uma Subsecretaria de Conformidade e Integridade, comandada por uma competente delegada da Polícia Federal, e o lançamento de um programa denominado “Radar Anticorrupção”. Iniciativas como essa melhoram o controle interno do órgão, além de dificultar desvios de conduta dos empregados e servidores.

Basicamente, contrariando o antagonismo das duas palavras título deste pequeno artigo, as modernas estruturas precisam funcionar de forma integrada. Profissionais de compliance e de relações institucionais (lobby) são a imagem das empresas e instituições públicas. São exatamente eles que fazem a representatividade externa das pessoas jurídicas de direito. Por meio desse novo conceito de união poderemos ter, em breve em nosso Brasil, uma maior esperança no combate à corrupção, além de mais conhecimento, transparência e colaboração na relação entre o público e o privado.

*Marcio Derenne, Deputy Director at the Office of INTERPOL to the United Nations – New York/USA. Head of the Liaison Office of INTERPOL to the OAS – Washington/USA