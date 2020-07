Alvo da Lava Jato, Serra é senador e já governou São Paulo; veja perfil

Nesta sexta-feira, 3, o Ministério Público Federal denunciou o senador José Serra (PSDB) e sua filha Verônica sobre suposta lavagem de dinheiro transnacional. Segundo a denúncia na Lava Jato, Serra, entre 2006 e 2007, ‘valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber, da Odebrecht, pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul’. O senador ainda não se manifestou a respeito da operação.

Serra tem 78 anos e foi eleito senador nas eleições de 2014. Antes disso, já havia ocupado o cargo em mandato que começou em 1995. Para além disso, segundo consta em sua biografia de seu site oficial, foi eleito deputado federal duas vezes: em 1986 e 1990.

No executivo, José Serra foi prefeito da cidade de São Paulo em 2005 e 2006. O atual senador também ocupou o cargo de governador do Estado entre 2007 e 2010, ano em que disputou as eleições presidenciais e perdeu para Dilma Rousseff. Antes, já havia concorrido para o cargo em 2002.

No governo Michel Temer, ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores entre 2016 e 2017, quando se demitiu do cargo alegando problemas de saúde. Antes disso, havia sido, no governo Fernando Henrique, ministro do Planejamento entre 1995 e 1996 e da Saúde entre 1998 e 2002.