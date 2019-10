‘Relatoria da CPI dos Fundos de Pensão foi desafio e aprendizado que levarei para toda a vida’

Ser indicado para a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Fundos de Pensão foi ‘um desafio e também um aprendizado que levarei para toda a vida’, disse o deputado federal Sergio Souza (MDB–PR) em seu relatório final, em 2016. Alvo de buscas da Operação Grand Bazaar nesta segunda, 21, ele é investigado pelo suposto pagamento de propinas para não convocar para depor os executivos Wagner Pinheiro e Antônio Carlos Conquista, respectivamente ex-diretores da Petros e Postalis.

Documento CPI Fundos de Pensão – Relatório final PDF

A investigação decorre de delação premiada do operador de propinas Lúcio Bolonha Funaro, que disse ter participado de reunião na qual teria sido acertada propina de R$ 9 milhões para o parlamentar.

Documento Termo-de-Depoimento-08-Lucio-Funaro PDF

“A indicação pelo partido para assumir a relatoria de uma CPI foi um desafio e também um aprendizado que levarei para toda vida”, escreveu o emedebista nas considerações iniciais do relatório final da CPI. Ele citou a ‘responsabilidade e o desafio’ de presidir a comissão, num momento em que ‘a pauta política se mistura e é tomada pelas denúncias e investigações sobre corrupção perpetrada de diversas formas; num momento em que os brasileiros ficam perplexos diante do atual cenário do País que, de um lado se encontra na mais grave recessão econômica das últimas décadas, e de outro cifras bilionárias envolvidas em esquemas de corrupção são diariamente descobertas pelas investigações’.

Souza também falou que atendeu pessoalmente as entidades e as pessoas que procuravam a Comissão para ‘apresentar sugestões’ ou ‘indignação com a malversação dos recursos’ dos Fundos de Pensão. “Não foi por outra razão que, antes de concluir o presente relatório, não poderia deixar de ouvi-los, ainda que informalmente, sobre as proposições legislativas para que pudessem opinar e participar diretamente dos encaminhamentos que irão afetar diretamente a vida de milhares de pessoas. Esta é a essência da função ‘Parlamentar’ que espero, na condição de relator, ter cumprido.”

Ele reclamou de algumas limitações da CPI, mas ressaltou que é preciso respeitar os ‘instrumentos legais’ para não ‘condenar previamente os envolvidos’. “Aliás, o ‘i’ não é de ‘inquisição’, mas apenas de ‘inquérito’ e, por tal razão, deve-se velar pela estrita observância das garantias constitucionais. É sob esta perspectiva que balizei as investigações e os encaminhamentos finais que constam neste relatório.

Por fim, Sergio Souza esperava que o relatório da CPI não fosse o fim, mas sim o começo de investigações. “Esperançoso de que este relatório final não seja o propriamente o fim de um trabalho investigativo, mas, pelo contrário, o começo de mudanças que o País precisa.”