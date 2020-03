Relator do Tribunal da Lava Jato desconsidera declaração de Cabral contra Lulinha Ex-governador do Rio de Janeiro teria dito que, a pedido de Lula, solicitou pagamento de R$ 30 milhões à Oi em prol de empresa do filho do presidente; desembargador Gebran Neto afirma que 'sequer é possível identificar em que contexto' a declaração de Cabral foi firmada