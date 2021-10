Relação de gênero: largue o estereótipo e veja a raiz da questão

Principalmente por ser mulher acredito que essas questões de relação de gênero nos trazem mais familiaridade do que para um homem. Mas assim como a autora Chimamanda Ngozi já dizia “Como alguém não enxergava o que para mim era tão óbvio”. Acredito que todas as mulheres já devem ter se feito essa pergunta pelo menos em algum contexto, quando somos questionadas sobre a feminilidade.

Os padrões de mulher feminista são ridicularizados de inúmeras formas. Aquele estereótipo de mulher masculinizada é visto por muitos como inconsequente, forçado. Então, será que essas pessoas tiveram o mínimo de curiosidade para entender as diferenças de gênero, e o porquê é tão importante ter mulheres assim, não porque querem que sejam um padrão, mas para excluir os padrões? Não, nem todas as feministas levam características que as estereotipam, são mulheres com forças muito maiores do que a de 100 anos atrás do papel feminino e que estão ocupando espaços que eram destinados antes, exclusivamente por homens, e revolta pensar que existem mulheres que não se sentem feministas.

Larguem os estereótipos, vejam a raiz da questão, você mulher não quer ter o mesmo tratamento do que um homem pode ter? E quando você vai a um restaurante e o garçom só cumprimenta o seu parceiro e finge que você não existe? Será que é uma questão de respeito? Ou será que precisamos mudar o lugar do homem na sociedade? Ele não precisa fingir que você não existe por “respeito”, essa camaradagem que os homens carregam, continuam ridicularizando o sexo feminino.

O século XXI é marcado pela oportunidade do sexo feminino, as pessoas esqueceram que estamos lutando a mais de dois séculos por essas oportunidades. Então sim, eu me revolto por ainda ser considerada menos capaz do que meu parceiro. Sempre que escuto algo que me surpreende de alguma forma, tento pensar em exemplos que conheço no mundo real, digo, no mundo fora das redes sociais, nos meus relacionamentos de amizade, familiar e afetivo. E quando consigo encaixar esses pensamentos em algo que já vivenciei, é como se uma luz se acendesse e de certa forma essas novas ideias acrescentam quem eu sou.

Tenho um grande exemplo familiar de feminismo, minha mãe. Minha mãe é uma mulher “comum” do século XXI, ela trabalha, é realizada profissionalmente, é casada e tem três filhos, o mais novo deles de apenas um ano. É uma guerreira como acredito que a maior parte das meninas pensam sobre as mães. Mas gosto do exemplo dela, pois ela é aquele “pacote completo”, digamos assim. Ela já enfrentou o preconceito por ser mulher, de inúmeras formas. Além disso, ela é mãe de uma adulta, de uma pré-adolescente e de um bebê, ao mesmo tempo. Precisa enfrentar a questão da amamentação e de saber educar tanto um menino como uma menina, e todas as diferenças e igualdades que isso representa.

Ainda hoje ela se pega com algumas questões de diferença de educação, mesmo ela, que parece lutar pela igualdade, as vezes precisa se lembrar o porquê da diferença na educação de um menino e de uma menina. Sempre que possível conversamos sobre o papel feminino na família, como era, como é e, principalmente, como pode ser. Muitas vezes ela, uma mulher experiente, e que já passou por inúmeros desafios, também precisa ser questionada por que continua com alguns hábitos.

Às vezes aderimos algumas responsabilidades que na verdade não deveriam existir, somos ensinadas a sermos donas das nossas próprias vidas, termos a nossa própria carreira, nossa própria independência financeira e emocional, mas até o ponto de não ferirmos o ego do nosso parceiro, esse ego da suposta “responsabilidade masculina”, tudo bem ser responsabilidade do homem, mas principalmente tudo bem não ser, já que nos casos de relacionamentos que envolvem mulheres bem resolvidas não são!

O Machismo já está enraizado em nossa sociedade, por isso às vezes precisamos tomar algumas atitudes em nosso dia a dia, justamente por essa falha na educação de homens e mulheres dos papeis de gênero. Educar as crianças de que o papel do homem não é de sempre pagar a conta, levará a atitudes de que se o homem estiver impossibilitado de assumir essa responsabilidade, a mulher deve agir para não ferir o ego do parceiro.

Mas nunca ferir o ego significa além do homem achar perante os outros que é responsabilidade dele, é ser acomodado em saber que tem alguém por trás que carrega essa responsabilidade, ou seja, estamos criando filhos e parceiros cada vez mais fracos perante a toda grandeza de ser uma mulher. Mas calma, se formos pensar em questão financeira o certo então é quem ganha mais assumir mais responsabilidades certo? Certo, desde que essa pessoa seja o homem, já que se for a mulher a quem mais ganha, somos treinadas a não fragilizar o sexo masculino, já que eles precisam se sentir másculos, e isso inclui ter o controle do dinheiro.

Que tal não atribuirmos mais o poder da compra do dinheiro com as relações de gêneros? Acredito que esse e outros exemplos são o grande dilema desse período de transição do papel do gênero. Somos filhos de mulheres independentes, os homens desde cedo tem a presença da figura feminina como progenitora, protetora e muitas vezes como a responsável por colocar a comida na mesa na casa, muitos homens não tiveram nenhuma figura masculina por perto, e os que tiveram muitos não tinham os comportamentos invejados de como tratar uma mulher adequadamente.

Damos o exemplo de um filho de uma mãe solo, ele foi criado vendo a mãe dele fazer tudo sozinha, carregou toda a responsabilidade para ela, qual o papel de marido ele terá quando tiver um relacionamento? Como uma mãe que foi capaz de criar um filho sozinha, e se sustentar muito bem, vai dizer ao seu filho o seu papel em um relacionamento? Ela pode até dizer, ensinar, mas o filho sempre vai saber que para uma mulher forte, meio homem já basta.

Temos mulheres fortes, que tomam decisões, que fazem o impossível para assumir todas as responsabilidades, mas não preparamos os homens para seguirem essa linha de pensamento. Não que seja responsabilidade da mulher de educá-los, isso deve partir da sociedade. A percepção daqueles que não são afetados, sempre é mais demorada. Recomendo a todos assistirem o documentário “O silencio dos homens”, é um choque de realidade! Já sabia de muitos temas retratados, mas saber que é possível homens comuns pensarem de forma tão razoável em determinados assuntos, é tranquilizador.

Acredito que as futuras gerações partindo dessa em que estamos, tratará seus filhos de uma forma muito mais coerente com a realidade de gênero, do pondera mento feminino, e de qual o papel do homem em se encaixar nessa luta que não é só deles, mas de descoberta dos espaços que realmente devem ocupar. O deixar espaço também é um enorme desafio.

*Nathália Lucheti é graduanda de Administração Pública na Unicamp