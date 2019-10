Rei Arthur preso em Miami

O empresário Arthur Cesar de Menezes Soares Filho, o ‘Rei Arthur’, foi preso nesta sexta, 25, em Miami. Ele estava foragido desde 4 de agosto de 2017, quando o juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Criminal Federal do Rio, decretou sua prisão preventiva no âmbito das Operações Calicute e Eficiência – investigações que apontaram esquema de propinas na gestão do ex-governador Sérgio Cabral (MDB).

A informação sobre a prisão do ‘Rei Arthur’, de 59 anos, foi divulgada com exclusividade pelos repórteres Arthur Guimarães e Marco Antônio Martins, do G1 Rio e TV Globo e confirmada pelo Estadão.

Documento decisão que mandou prender rei arthur PDF

Em agosto, o empresário foi localizado em Miami pelo ‘Fantástico’, da TV Globo, que exibiu reportagem mostrando que ele vivia uma vida de luxos na Flórida.

Ele é alvo de investigação sobre compra de votos para a escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.