Regulamentar a filantropia para preservar a saúde dos brasileiros

Neste dia 20 de outubro, temos muito a celebrar. Não só a data representa o Dia Nacional da Filantropia, como o Brasil dará um passo importantíssimo para dar segurança a essas entidades de forma a assegurar o importante serviço que prestam à população brasileira.

O parecer do Marco Legal das Entidades Filantrópicas, de minha relatoria, foi finalizado e em breve será votado pela Câmara dos Deputados. Trata-se de um passo definitivo na importante regulamentação da imunidade tributária das entidades beneficentes do país.

É um projeto que nasce de um amplo diálogo com a sociedade civil, representando um verdadeiro avanço no reconhecimento e valorização do trabalho que as filantrópicas prestam nas áreas que atuam, principalmente na saúde.

Até agora, as dificuldades enfrentadas pelas entidades filantrópicas têm sido enormes, principalmente em razão do ambiente de insegurança jurídica resultante da falta de regulamentação do segmento —em especial na área tributária.

Nesse quesito, a legislação irá estabelecer todas as condições para que entidades beneficentes de assistência social, saúde ou educação tenham direito à imunidade tributária em relação às contribuições para a Seguridade Social.

Trocando em miúdos, estamos falando de um avanço que dará tranquilidade na operação de um segmento que conta com 1.824 hospitais filantrópicos no Brasil. São eles, inclusive, os responsáveis pelo atendimento de metade dos casos de média complexidade e 70% dos casos de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em um país com problemas sociais históricos, a manutenção desses serviços é fundamental, principalmente para a camada mais vulnerável da população. Com a grande demanda pública em relação às entidades, precisamos garantir condições juntas para que possam dar andamento às suas ações.

Ciente das dificuldades que as filantrópicas enfrentam, me comprometi desde o início a colaborar e articular uma votação célere deste marco regulatório. Há uma expressiva parcela da população que deposita suas esperanças e vidas no serviço dessas organizações.

Além disso, se aprovada —e tenho certeza de que os parlamentares serão solidários à questão— a regulamentação do setor também dará melhores condições de créditos para as entidades filantrópicas, que contam com dívidas bilionárias que ameaçam seus serviços.

Portanto, o marco legal é fundamental para o fortalecimento do trabalho dessas instituições. Com o texto, iremos manter e proteger essas organizações, imprescindíveis para o bem-estar coletivo e a manutenção da saúde pública.

*Marco Bertaiolli, 53 anos, é deputado federal pelo PSD de São Paulo. Administrador de empresas, foi prefeito de Mogi das Cruzes (SP) por dois mandatos (2009-2016)