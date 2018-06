‘Registre o meu sorriso’, ironiza Temer sobre depoimento da filha à PF

O presidente Michel Temer reagiu com ironia ao ser indagado, nesta quinta-feira, 3, se estaria preocupado com o depoimento de sua filha Maristela, à Polícia Federal, no inquérito do Decreto dos Portos. Ela depõe hoje no âmbito da Operação Skala, que apura as suspeitas de corrupção envolvendo o emedebista e empresas do setor portuário. “Registre o meu sorriso”, disse Temer durante visita à 25.ª Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

O depoimento deve ocorrer no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A investigação apura se a reforma da residência da filha do presidente foi utilizada para lavar dinheiro de propina destinada ao presidente.

Ao contrário da reação lacônica na manhã desta quinta, Temer disse na semana passada que não iria permitir ataques contra sua honra e a de sua família. O presidente nega envolvimento com esquema de propinas no setor portuário.

A visita de Temer à Agrishow durou cerca de uma hora em um circuito previamente definido e isolado dos outros visitantes da feira.

Em um rápido pronunciamento, além da resposta sobre a filha, o presidente disse estar entusiasmado de estar na ‘maior feira de máquinas do mundo’ e relatou ter sido informado pelo presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, que a instituição financeira fechou, nos três primeiros dias do evento, contratos em valores superiores aos de 2017. A feira dura cinco dias e segue até amanhã na cidade paulista.

Temer afirmou que ‘a cada ano que passa o Brasil vai crescendo’ por conta, ‘[em] primeiro [lugar], da confiança que se tem no que todos estamos fazendo’ e também pelo ‘trabalho extraordinário’ do agronegócio.

O setor foi considerado como o principal responsável por trazer o Produto Interno Bruto (PIB) para o campo positivo em 2017, com alta de 1%, ante quedas nos dois anos anteriores.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE MARISTELA

“O advogado Fernando Castelo Branco informa que Maristela Temer prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira (3), esclarecendo todas as questões formuladas pela autoridade policial. E, como já vem fazendo, continua disposta a colaborar com as investigações.”