Reflexos da pandemia de covid-19 na recuperação judicial

Antes de adentrarmos na temática da recuperação de empresas, é interessante abordarmos os princípios que permeiam estes institutos do direito. Provavelmente, o mais conhecido seja o princípio da preservação da empresa, o qual faz uma alusão a sua função social, sendo que, em decorrência disso, não pode a empresa deixar de existir de forma súbita, visto que desempenha um importante papel na sociedade, como a geração de empregos, circulação de bens e serviços, tais princípios estão insculpidos no artigo 916 e seguintes do Código Civil.

Outro princípio que podemos mencionar é o da solvabilidade jurídica, que diz que as obrigações legais ou convencionais devem ser voluntariamente cumpridas, ou o Estado aplicará as consequências cabíveis para o descumprimento. Podemos mencionar como princípio, o interesse dos credores em ter o seu crédito adimplido, não podendo sofrer as consequências, dada a novação da dívida que deriva da recuperação judicial, com novas datas de pagamentos e valores.

A pandemia ocasionada pelo vírus coronavírus ceifou várias vidas, ato contínuo trouxe inúmeros impactos para a sociedade como um todo. Houve um, em especial na economia, e abordaremos os cinco reflexos no que tange a Recuperação de Empresas e o impacto no plano de Recuperação Judicial como instrumento de negociação.

Neste diapasão, a Recuperação de Empresas é o instrumento utilizado para superar a situação de crise empresarial, o aludido instituto é previsto na lei 11.101/05, alterada pela lei 14.112/2020, que trata da falência, recuperação judicial e a recuperação extrajudicial.

Entretanto, vamos nos ater às considerações quanto à Recuperação Judicial.

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Por meio da Recuperação Judicial, a empresa pode cumprir com suas obrigações perante os credores com a elaboração de um plano de recuperação, para deliberação dos credores e, posteriormente, a homologação feita pelo Juiz.

A elaboração do plano vai depender de um estudo pormenorizado da situação da empresa, a fim de verificar os pontos de crise e encontrar a solução para sua reestruturação.

Visto que a empresa desempenha uma elementar função econômica na sociedade, cujo objetivo é o de proporcionar a circulação de bens e serviços, gerar empregos e movimentar o sistema econômico, o que culmina no desenvolvimento da sociedade.

Assim, o empresário deve fazer uma análise da situação e um diagnóstico da empresa para que se valha dos instrumentos cabíveis aptos a melhorar a situação de crise.

Por meio da Recuperação Judicial, o empresário deve estar disposto a sofrer riscos aceitáveis, os quais são inerentes a qualquer negócio, para que consiga recuperar a empresa ou até mesmo efetuar seu encerramento com a liquidação dos débitos.

Diante disso, deve apresentar, em 60 dias da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, o plano artigo 53 da Lei 11.101/2005,sob pena de ser a Recuperação Judicial convolada em falência, art. 73, II da Lei 11.101/2005. Aqui, vale ressaltar que é possível ao devedor negociar com o

credor de forma extrajudicial.

Quanto as nuances da crise na empresa, podemos verificar os seguintes aspectos: Financeiros, sendo a falta de caixa para cumprir as obrigações e compromissos. No que tange ao aspecto econômico, verifica-se um entrave nos negócios e no que concerne ao aspecto patrimonial a insolvência.

A nova lei de recuperação judicial e falência 14.112/2020 se tornou um marco regulatório nas negociações referente a Recuperação Judicial e Falência. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2020, houve redução de 15% nas recuperações judiciais, queda atribuída a maior tolerância dos credores diante dos efeitos da pandemia. Outrossim, houve um aumento de 83% nos pedidos de Recuperação Judicial no período compreendido de janeiro a fevereiro.

Nesse sentido a Recuperação Judicial serve como mecanismo de negociação para as empresas. Como o plano de Recuperação Judicial apresentado aos credores prevê o deságio para realização dos pagamentos, bem como extensos prazos de carência, a possibilidade de haver a negociação entre a empresa em recuperação e os credores é de alta probabilidade.

Além disso, alguns planos preveem a possibilidade de que os credores que se enquadrem como parceiros, ou seja, os quais são indispensáveis para que a empresa continue desenvolvendo a sua atividade. Em contrapartida, os créditos a que tem direito não sofrem um desconto tão elevado, e os prazos para seu adimplemento costumam ser curtos.

Tal negociação se monstra atraente tanto para o credor como para a empresa recuperanda. Outra possibilidade de negociar as dívidas pendentes é por meio da venda das chamadas UPIs, (Unidades de Produção Isoladas).

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta lei.”

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta lei”.

Segundo o CNJ, que expediu a recomendação nº 63 em 31/03/2020, que orienta os Juízes que detém a competência para o julgamento das ações de Recuperação Judicial e Falência, a decidirem de tal forma que haja a mitigação do risco de contaminação pelo coronavírus, haja vista a designação de assembleias para discussão do plano.

Não são raras as empresas que esgotaram o fluxo de caixa na tentativa de cumprir com as obrigações perante os funcionários e fornecedores que viriam a ser seus credores em um possível processo de Recuperação Judicial.

Para isso, é necessário que se tenha um planejamento eficiente que possibilite às empresas a se reerguerem, superando a situação de crise vivida.

Enquanto os impactos da atual crise não podem ser mitigados, empresas dos setores de prestação de serviços e de vendas continuam a sofrer os resultados da derrocada do comércio. Em 2020, cerca de 600 mil micros e pequenas empresas não puderam continuar no exercício da atividade, o que ocasionou 9 milhões de demissões.

*Diego Pinheiro, advogado atuante em Recuperação de Ativos na Eckermann | Yaegashi | Santos – Sociedade de Advogados, formado pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e pós-graduando em Contratos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo