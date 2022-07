Reflexões sobre o poder e Putin

A história da humanidade é marcada por eventos históricos e, principalmente, conflitos entre seres humanos que nos levaram aos extremos do avanço ou do retrocesso. Os motivadores dos conflitos, ou guerras, são complexos, porém existe um fator comum: a luta pelo poder. Recentemente, observamos dois grandes movimentos geopolíticos: a retomada do Afeganistão pelo Talibã e a invasão russa à Ucrânia. Esse último chamou a atenção do mundo – talvez, por ter flertado com uma potencial terceira guerra mundial, mas, principalmente, por causa de seu líder, Vladimir Putin, sobre o qual falaremos a seguir.

Nascido em 7 de outubro de 1952 em Leningrado (hoje, São Petersburgo), Putin era membro de uma família humilde e operária. Seu pai, Vladimir Spiridonovich Putin, foi herói de guerra e lutou pela União Soviética na 2ª Guerra Mundial. Já sua mãe trabalhava em uma fábrica local. Putin praticava esportes, com foco no Judô, no qual é faixa preta, e Sambo, luta tradicional da região. Nos estudos, ele optou por Direito, graduando-se em 1975 pela Universidade Estadual de Leningrado. Paralelo a esses estudos, Putin aprendeu a língua alemã/alemão e fez vários cursos preparatórios já com o objetivo de integrar a KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti), o serviço de inteligência soviético.

Além de membro do Partido Comunista da União Soviética, Putin entrou na KGB com a função de oficial júnior no setor de contra inteligência, primeiro na sua cidade natal e, depois, em Dresden, na Alemanha Ocidental. Em Dresden, perto do fim da Guerra Fria, Putin chegou à posição de tenente-coronel. Muitos afirmam que, frente ao colapso da União Soviética, Putin passa alimentar um desejo de vingança e ambição exacerbada pelo poder.

Para entender melhor a construção do poder de Putin e suas estratégias, partimos da obra As 48 leis do poder (1998) de Robert Greene. Nela, o escritor norte-americano analisa de maneira profunda e abrangente diversas figuras emblemáticas, de diferentes origens, e cruza seus respectivos padrões de ação. Disso, lista as 48 leis praticadas por líderes na busca ou manutenção do Poder.

A lista de citações no livro é extensa, desde figuras religiosas até figuras célebres nos embates geopolíticos, como Napoleão e Churchill. O nome de Putin não aparece no livro por um motivo óbvio: ele ainda não havia se consolidado como figura mundial, tendo sido eleito primeiro-ministro no ano seguinte à publicação da obra, e presidente da Rússia apenas em 2000.

A estrutura do livro conta com a explicação teórica das leis, seguida de exemplos vinculando estas a figuras de destaque que as praticavam, com relatos históricos e diversas referências bibliográficas. É dessa forma que conectaremos o livro com Puti,. Apesar de haver 48 leis, focarei em três devido à sua fácil assimilação e existência de diversas fontes de consulta para o aprofundamento no tema.

Oculte as suas intenções

“Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em bastante fumaça e, quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais.”

Essa regra define a estratégia usada por Putin desde a queda do muro de Berlim, em 1989, até a sua eleição à presidência da Rússia, em 2000.

Membro da KGB por mais de 15 anos, Putin desenvolveu habilidades de inteligência, contra inteligência, espionagem e contraespionagem. Ele era fiel aos seus líderes, aos seus companheiros e aos objetivos da agência: manutenção e expansão do poder russo. Com a queda do Muro de Berlim, confessou que destruiu informações valiosas e manteve estado de sigilo sobre as operações que liderou na Alemanha Ocidental durante a guerra. Como antecipado no início do texto, esse foi um grande momento para Putin, pois ele presenciou o colapso da URSS e a tentativa de extinção da KGB que criaram um vácuo de poder dentro do governo russo. Alguns anos depois, a KGB foi de fato dividida, sendo a FSB agora responsável pelo sistema de segurança russo, e que futuramente seria presidida pelo próprio Vladimir. Mesmo fiel aos objetivos primitivos da KGB, Putin escondeu suas ambições de domínio, haja vista o ambiente pós-Guerra Fria, e direcionou seus esforços para uma nova vocação: a política.

Ao ser convidado para fazer parte do governo de Anatoly Subchak, então prefeito de São Petersburgo, Putin cultivou antigas amizades, fez novos contatos e aprendeu a jogar pelas novas regras. A rápida ascensão de Putin o tornou vice de Sobchak.

É importante destacar que Putin saiu da KGB para integrar o governo de Subchak, pois este era contra a instituição. Nitidamente, essa foi uma jogada de poder, pois Putin nunca abandonou a filosofia da instituição.

Após a derrota de Subchak nas eleições de 1996, Putin mudou-se para Moscou e se tornou vice-assessor do então presidente da Rússia, Bóris Iéltsin. A forma calculista e fria de Putin, aliada com suas ótimas relações dos tempos de KGB, alavancaram o seu crescimento meteórico na política. Sua aproximação a Iéltsin garante cargos de importância, sendo nomeado primeiro oficial da administração do presidente, em 1998, e diretor da FSB. Ele passa a ser cada vez mais notado, tornando-se o primeiro civil a comandar a FSB.

Ao longo desse período, Putin oculta suas intenções e passa a ser visto como um sucessor potencial do problemático Iéltsin. Caso tivesse deixado explicito sua sede pelo poder, poderia ter sido visto como mais um tirano e enfrentado maior resistência.

Aprenda a manter as pessoas dependentes de você

“Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe, envolva-as em bastante fumaça e, quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais.”

Com o fim da Guerra Fria e a extinção da União Soviética, havia um direcionamento claro de privatização das empresas estatais, porém não havia um plano prático e executores éticos para tal. Após uma primeira fase conturbada de governo, Iéltsin cria laços com empresários relevantes que, interessados em ativos valiosos, elaboram um plano conjunto para adquirirem esses ativos, criando uma “força de mercado” capaz de prevenir o retorno do comunismo ao poder. Como resultado, em 2001, mais de 80% do capital privado russo estava nas mãos de oito acionistas, os quais viriam a ser chamados de oligarcas.

Para estudiosos, essa pode ser considerada a primeira fase do chamado “capitalismo de compadres”, liderada por Bóris Iéltsin. A segunda fase começa no governo de Putin, com o governo celebrando inúmeros contratos com essas empresas, em seus diversos setores de atuação – petróleo, saúde, comunicação, etc – a preços acima do mercado, em troca de benefícios e propinas. Putin então fomenta a máquina e cria uma relação de dependência dessa nova força de mercado com o seu governo.

Neste sistema incomum, os oligarcas russos acumulam cada vez mais riquezas e garantem duas fontes essenciais do governo de Putin: recursos e poder. Com forte influência e domínio sobre as principais forças de mercado russas, aliado ao controle da mídia, Putin garante estabilidade política, mantendo seu posto de presidente há 22 anos.

Crie espetáculos atraentes

“Imagens surpreendentes e grandes gestos simbólicos criam uma aura de poder – todos reagem a eles. Encene espetáculos para os que o cercam, repletos de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes que realcem a sua presença. Deslumbrados com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo”

Quem já assistiu o documentário “Ícaro” do Netflix conseguirá fazer assimilação rápida com essa lei. O documentário, que já recebeu Óscar de Melhor Documentário de Longa Metragem, inicia com um experimento de doping para uma prova específica e termina com uma ampla investigação de fraudes generalizadas de exames antidoping e forte envolvimento russo em todos esses escândalos.

Sem entrar em todos detalhes do documentário, o longa mostra o envolvimento da FSB e do governo russo para fomentar a cadeia de doping e a falsificação dos exames para favorecer os atletas russos. Mas por que Putin estaria interessado na performance dos atletas?

Na verdade, existe um espírito de soberania racial que vem desde épocas mais antigas, tornando-se mais evidente em países totalitários como a Alemanha do governo Hitler e a União Soviética de Lenin. São ideologias muito diferentes daquela que criou a nossa nação, mas têm fortes implicações políticas.

Putin, atento a essa predileção da população por conquistas nos esportes, passou a usar a performance dos atletas e eventos, como Olimpíadas e Copa do Mundo, para gerar capital político e conquistar aprovação popular. Como evidência, Putin estava com baixos índices de aprovação do governo antes das Olimpíadas de Inverno de 2014 e, após ótima – e questionável – performance dos atletas e ser palco deste evento atraente, sua aprovação subiu para níveis confortáveis, possibilitando uma nova reeleição.

Putin possui princípios e intenções maquiavélicas, assim como outros tiranos que passaram pela história da humanidade e ainda podem passar. Seria ingênuo e arriscado da nossa parte não estudarmos o que levou essas pessoas a tal comportamento distinto, para daí sim nos prepararmos ou até impedirmos que essas pessoas ameaçam as nossas vidas. Tiranos estão por toda parte, usando máscaras, fingindo promessas que jamais serão cumpridas e afetando a vida das pessoas, e aperfeiçoar nossa inteligência social é essencial para não sermos vítimas deles.

*Rogério Rios é responsável pela área de estruturação na Enforce, o braço de investimentos alternativos do Grupo BTG. Formado em Ciências Econômicas, é membro do IFL-SP e estudante de filosofia e geopolítica