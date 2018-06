Recurso final de Lula no Tribunal da Lava Jato será julgado na quarta, 18

O julgamento dos embargos dos embargos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi marcado para a próxima quarta-feira, 18, no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4). Esse é o derradeiro recurso, em segunda instância, contra a condenação imposta ao petista no processo do famoso triplex do Guarujá, 12 anos e um mês de reclusão que começaram a ser cumpridos no sábado, 7.

+ Tribunal da Lava Jato nega a Lula depoimento de Tacla Duran

Os embargos dos embargos não mudam a pena e nem o mérito da ação.

Quando condenaram Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, os desembargadores do Tribunal da Lava Jato determinaram a prisão de Lula após exauridos todos os recursos ainda naquela Corte.

Na quinta-feira, 5, o Tribunal autorizou a prisão de Lula antes desse último recurso, e logo após decisão do Supremo Tribunal Federal que negou habeas corpus preventivo ao petista.

O juiz Sérgio Moro considerou, na ordem de prisão de Lula, que embargos dos embargos ‘constituem apenas uma patologia protelatória e que deveria ser eliminada do mundo jurídico’.

Além dos embargos dos embargos, a defesa do ex-presidente também pode recorrer à instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.