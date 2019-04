Receita, PF e Guarda Portuária de Santos descobrem 349 quilos de cocaína em navio

Uma operação conjunta da Receita, Polícia Federal e Guarda Portuária de Santos descobriu 349 quilos escondidos a bordo de um navio ancorado no porto de Santos nesta segunda, 8. A ação foi motivada pela operação de Vigilância da Alfândega de Santos ocorrida horas antes, com seleção do navio, busca a bordo e acompanhamento de carregamento, que resultou na apreensão de 1.165 quilos de cocaína em dois contêineres com madeira e cerâmica de exportação destinados ao porto de Antuérpia, na Bélgica.

Na parte da tarde, acompanhadas por efetivo da Polícia Federal, as equipes localizaram 349 quilos de cocaína escondidos no navio e na cabine de um caminhão. O motorista foi preso.

A Assessoria de Comunicação Institucional da Receita divulgou os números totais das apreensões ocorridas no dia 8:

Período Qtde de contêineres contaminados Ocultas no navio Peso da droga apreendida em quilos Manhã 02 (30 bolsas) **** 1.165,00 Tarde **** 11 bolsas no navio e 1 na cabine do caminhão 349,00

Assim, o peso total da droga apreendida no dia 8 foi de 1.514 quilos, em 42 bolsas.

A embarcação tem como porto de descarregamento das unidades de carga (contêineres) o porto de Antuérpia, na Bélgica.

A Polícia Federal de Santos prosseguirá com as investigações.