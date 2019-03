Receita pega pistolas e munições dentro de sofá no porto de Santos

A Alfândega da Receita do porto de Santos, no litoral de São Paulo, localizou, no final da tarde de segunda, 18, armas escondidas em uma bagagem desacompanhada vinda do exterior.

A bagagem desacompanhada é aquela trazida ao País ou enviada ao exterior na condição de carga, amparada por conhecimento de transporte ou documento de efeito equivalente.

Equipes da Alfândega de Santos localizaram, em uma bagagem desacompanhada, duas armas curtas: uma pistola Smith & Wesson SD9 VE, 9mm, acompanhada de dois carregadores e de 100 cartuchos de 9mm; e uma pistola Phoenix Arms, 22 Long Rifle, com dois carregadores e de 100 cartuchos 22.

A Assessoria de Comunicação Institucional da Receita informou que as armas estavam escondidas no interior de um sofá, envoltas em papel alumínio, dentro de um contêiner proveniente dos Estados Unidos.

A seleção da carga para conferência foi resultado da análise de risco baseada em critérios específicos, inclusive fazendo o uso de imagens não intrusivas (obtidas através do escaneamento de contêineres).

As armas e munições localizadas pela Receita Federal foram entregues à Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.