Receita pega haxixe e ativo de maconha em ração para cachorro no Galeão

A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira, 15, 600g de haxixe e 60ml de extrato de THC, o componente ativo da maconha, escondidos em uma lata de ração para cachorro e em frascos de essências. As drogas foram encontradas pela equipe de cães de faro, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

A apreensão foi realizada durante operação de rotina no espaço destinado ao processamento de encomendas aéreas internacionais do aeroporto. O material, avaliado em cerca de R$ 5,5 mil, foi encaminhado para a Polícia Federal.

As encomendas onde as drogas estavam escondidas vinham do estado americano da Califórnia e tinham como destino a cidade do Rio de Janeiro.